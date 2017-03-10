باريس سان جيرمان يخطط للانقلاب على إيمري

باريس ـ هزت الخسارة التاريخية لباريس سان جيرمان أمام برشلونة بنتيجة 1-6، وخروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أرجاء النادي الباريسي، وبات مصير أوناي إيمري المدير الفني للفريق غامضًا.

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية إلى أنه على الرغم من التصريحات الهادئة لناصر الخليفي مالك النادي الباريسي عقب الخسارة، وعدم حسم مصير إيمري بشكل قاطع، إلا أنه يفكر بجدية شديدة في إقالته عقب نهاية الموسم الجاري.

وأكدت الصحيفة أن الخليفي لا يفكر في إجراء أي تغيير على الجهاز الفني وسط الموسم الجاري، حتى لا يتأثر الفريق.

لذا فإن مالك نادي باريس سان جيرمان بدأ في دراسة البدائل المحتملة لخلافة أوناي إيمري، حيث يرغب بشدة في التعاقد مع الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، أملاً في تحقيق طموحات الفريق على المستوى الأوروبي في الموسم الجديد.

ويملك سيميوني سجلاً أوروبيًا قويًا، حيث قاد أتلتيكو مدريد للتتويج بلقب الدوري الأوروبي عام 2012، ووصل بالفريق لنهائي دوري الأبطال عامي 2014 و2016، ولكنه خسر اللقب مرتين أمام ريال مدريد.