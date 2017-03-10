الصحافة المدريدية تفتح النار على أوين بعد معجزة برشلونة

مدريد ـ فتح موقع “البرنابيو” الداعم لريال مدريد، النار على مايكل أوين، مهاجم الفريق الملكي السابق، بعد احتفاله الجنوني بفوز برشلونة على منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء الماضي ضمن منافسات إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة، عودة تاريخية بكل المقاييس بالرغم من الهزيمة برباعية نظيفة في الذهاب، وذلك بعدما دك شباك باريس سان جيرمان الفرنسي 6-1، في سيناريو درامي ليبلغ ربع نهائي دوري الأبطال.

وركض أوين في الاستوديو عقب تسجيل سيرجي روبيرتو، الهدف السادس لبرشلونة في الوقت بدل الضائع، والذي منح الفريق الكتالوني التأهل على حساب أبناء العاصمة الفرنسية.

وقال موقع البرنابيو “أوين احتفل بتأهل برشلونة كما لو كان حقق إنجازًا شخصيًا، لقد تناسى فترته في ريال مدريد، وأظهر انتمائه القليل للفريق الملكي”.

وأضاف: “أوين لم يجد مشكلة في الاحتفال بحماس كبير مع شركائه في الاستديو الخاص بقناة بي تي سبورت، وهم ريو فرديناند وستيفن جيرارد وجاري لينيكر، بعد هدف سيرجي روبيرتو”.