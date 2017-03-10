البعثة الأممية في إفريقيا الوسطى تدين مقتل أحد جنودها

بانغي - الأناضول - أدانت البعثة الأممية في إفريقيا الوسطى “مينوسكا”، الجمعة، مقتل أحد جنودها من القوات السنغالية، في العاصمة بانغي، على يد مسلحين مجهولين.

وقالت البعثة في بيان صدر اليوم، أن “الجندي تعرّض للإعتداء قبل أن يقضي متأثراً بجروحه بضع ساعات إثر ذلك، بمستشفى المينوسكا الذي نقل إليه”.

ولفتت إلى أن حادثة الإعتداء على الجندي وقعت مساء الأربعاء، مستنكرة ما وصفته بـ “العمل الدنيء وغير المبرّر”.

كما أشارت إلى أن “تحقيقاً فتح على الفور في الغرض، لتسليط الضوء على هذا الحادث المريع، وتحديد ملابساته بدقة”.

ومشددة على أن “قتل جندي لحفظ السلام يعتبر جريمة حرب”، قال البيان إنه “سيتم بذل كافة الجهود من أجل التوصل إلى الجناة وتقديمهم للمحاكمة”.

وحتى الساعة (10.30 تغ)، لم تتبنّ أي جهة مقتل الجندي الأممي، كما لم يصدر أي توضيح رسمي من أي جانب حول هوية المهاجمين.

وتسعى إفريقيا الوسطى لتجاوز نزاع طائفي دامي وضع في المواجهة، انطلاقاً من مارس/ آذار 2013، كلاّ من تحالف “سيليكا” (إئتلاف سياسي وعسكري ذو أغلبية مسلمة)، وميليشيات “أنتي بالاكا” المسيحية.

وأسفرت المواجهات بين الطرفين عن مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف، ونشرت الأمم المتحدة قوة بـ 12 ألف جندي لتحقيق الإستقرار في هذا البلد الذي استطاع الخروج من مرحلة انتقالية وإجراء انتخاباته الرئاسة، مطلع 2016.

غير أن تشكيل مؤسسات دائمة لم يمنع تجدد حوادث العنف في البلاد، وإن كان في شكل حوادث منفصلة.