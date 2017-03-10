السيستاني يهيب بالعراقيين جميعاً لتقديم العون لنازحي الموصل

كربلاء – د ب أ – أهابت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني، الجمعة، بجميع العراقيين في كل المحافظات إلى تقديم العون للنازحين من مدينة الموصل جراء القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية في المدينة .

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، معتمد المرجعية الشيعية في مدينة كربلاء/ أمام الآلاف من المصلين في صحن الإمام الحسين “نظراً لكثرة النازحين، نهيب بجميع العراقيين إلى المساهمة في تقديم العون حسب المستطاع للنازحين في مدينة الموصل وبما يخفف من معاناتهم”.

وأضاف “على جميع العراقيين توفير الاحتياجات للنازحين للتخفيف عن معاناتهم في إطار التكاتف والتعاون لتقديم كل ما يحتاجه النازحون من المواد الغذائية، وغيرها بعد أن حققت القوات العراقية الانتصارات في جميع المحاور”.

وذكر أن القوات العراقية أصبحت قريبة من تحقيق الانتصار، وعدم إبقاء أي موضع قدم للمعتدين في العراق”.

يذكر أن القوات العراقية، بدعم أمريكي، بدأت في التاسع عشر من شباط/فبراير الماضي هجوماً كبيراً لطرد التنظيم من الجانب الأيمن للموصل، بعد قيامها بتحرير الجانب الأيسر من المدينة بالكامل في كانون ثان/يناير الماضي، في إطار العملية التي اطلقتها القوات العراقية في 17تشرين أول/اكتوبر عام2016لتحرير كامل الموصل من إرهابيي التنظيم.