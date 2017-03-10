العراق.. الجبوري يطالب بخارطة أمنية تضمن عدم عودة تنظيم “الدولة”

بغداد – الأناضول – طالب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، الجمعة ، بخارطة أمنية تضمن عدم عودة تنظيم “الدولة الاسلامية” الى المناطق المحررة، مشدداً على ضرورة بناء دولة المواطنة والسيادة والعدل بدلا من دولة النزاعات والخلافات والتقسيم.

وقال الجبوري في كلمة له بمؤتمر قبائل حزام بغداد، اليوم انه “في ‏الوقت الذي تتقدم فيه القوات الامنية في الجانب الغربي من الموصل وتحقق انتصاراتها ‏الساحقة ، فإن هناك واجبا يفرضه الواقع عليكم في ضرورة العمل جدياً مع قيادة الدولة لرسم خارطة الغد، لكي نضمن عدم عودة داعش بأي صيغة اخرى او شكل آخر”.

واضاف “لقد أصبحنا على مقربة من انجاز النصر بعد ان تكاتفتم كعراقيين واختلطت دماء مقاتلي المناطق الوسطى والغربية والشمالية ، وذابت في جبهة القتال جميع الهويات وتقلصت المسافات بين أبناءكم في خندق المواجهة الشريفة”.

واوضح ان “هذا الجهد والدماء التي نزفت بحاجة الى استثمار حقيقي وتوظيف وطني جاد للتأسيس لفكرة الوحدة والتكاتف والتعاون في بناء الدولة المدنية القانونية الدستورية ، دولة المواطنة والسيادة والحق والعدل والانصاف ، وليست دولة النزاعات والخلافات والتقسيم “.

واعلن الجيش العراقي الجمعة تحرير حيي النبي شيت والعكيدات في الجانب الغربي لمدينة الموصل.

وبدأت القوات العراقية في الـ19 من الشهر الماضي عمليات إقتحام الجانب الغربي لمدينة الموصل (المعقل الرئيس لتنظيم الدولة) وتمكنت من تحرير عدد من القرى.