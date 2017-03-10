زاخاروفا :الوضع في سوريا متوتر وروسيا تواصل جهودها لحل الأزمة في أسرع وقت

موسكو – د ب ا – أكدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تواصل بذل جهودها للتوصل لحل سياسي للنزاع الداخلي في سوريا في أسرع وقت.

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحافي الجمعة، إن الأوضاع السياسية والعسكرية لا زالت متوترة،بحسب قناة”روسيا اليوم”.

وأوضحت المتحدثة أن الجيش السوري يحقق انتصارات في حربه مع جبهة فتح الشام “جبهة النصرة سابقاً وتنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي، وتمكن من استرجاع مساحات مهمة في شرق حلب.

وقالت زاخاروفا إن موسكو تعول على أن تتمكن المعارضة السورية من تشكيل وفد موسع يأخذ بعين الاعتبار تطلعات كل المكونات الإثنية والدينية التي تكون المجتمع السوري.

وأشارت المتحدثة إلى أن من المقرر أن يكون يوماً 15-14 آذار/مارس الجاري موعداً لاجتماع ممثلين عن الحكومة السورية وممثلين عن المعارضة المسلحة والأطراف الدولية التي ستشارك في اجتماعات أستانا.

واضافت زاخاروفا أن موسكو تشعر بالقلق حيال أي معلومات تشير إلى استخدام المسلحين للأسلحة الكيميائية في مدينة الموصل بالعراق.

وتابعت قائلة “روسيا تتشاطر منظمة حظر الاسلحة الكيميائية قلقها العميق من حالات استخدام الاسلحة الكيميائية في الموصل”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن وزير الخارجية، سيرجي لافروف سيزور العاصمة اليابانية “طوكيو” يوم 20 آذار/مارس ، وسيشارك في المشاورات الروسية-اليابانية بمشاركة وزيري الخارجية والدفاع.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام في كانون اول/ديسمبر الماضي بزيارة لليابان ناقش خلالها مع رئيس الوزراء شينزو آبي حزمة كاملة من المسائل التي تتعلق بالعلاقات الروسية – اليابانية، بما في ذلك القضايا السياسية، وإمكانية إبرام معاهدة سلام .