مسؤول عسكري أمريكي: أتحمل المسؤولية عن عملية اليمن التي خسرنا فيها الكثير

واشنطن – الأناضول – أعلن جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الجمعة، مسؤوليته عن العملية، التي نفذتها البحرية الأمريكية ضد تنظيم القاعدة في اليمن، يناير الماضي.

وقال فوتيل متحدثاً أمام لجنة الشؤون العسكرية التابعة للكونغرس الأمريكي، لقد “خسرنا الكثير في هذه العملية، وأتحمل مسؤولية ذلك”.

وعن خسائر العملية أوضح المسؤول العسكري لقد ” تسببنا بسقوط ضحايا مدنيين، كما فقدنا أحد جنودنا من البحرية الأمريكية، وأصيب آخرون، فضلاً عن خسارة طائرة باهظة الثمن”.

من جهته، قال السيناتور، جون ماكين، الذي يرأس لجنة الشؤون العسكرية “عندما يكون هناك نساء وأطفال قتلوا، وخسارة طائرة قيمتها 70 مليون دولار، ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص كما كان مخططًا له في هذه العملية، فإن المهمة لا تعتبر ناجحة”.