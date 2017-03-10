أردوغان يصل العاصمة الروسية موسكو

أنقرة - الأناضول – وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطار فنوكوفو الدولي، بالعاصمة الروسية موسكو، على متن طائرة خاصة.

وكان في استقباله في المطار نائب وزير الخارجية الروسي أليكس ميشكوف، والسفير التركي في موسكو حسين ديري أوز.

ويرافق أردوغان في زيارته، رئيس هيئة الأركان التركية خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ووزراء: الخارجية مولود جاويش أوغلو، والعدل بكر بوزداغ، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والطاقة براءت البيرق، والزراعة فاروق جليك، والسياحة نابي أوجي، والدفاع فكري إشيق، والمواصلات أحمد أرسلان.

ومن المنتظر أن يلتقي أردوغان نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والمشاركة في اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى، حيث سيشارك في مأدبة طعام يقيمها الرئيس الروسي على شرفه.

وسيعقد الرئيسان مؤتمراً صحافياً مشتركاً عقب مراسم توقيع اتفاقيات بين البلدين، وسيضع أردوغان أكليلاً من الورد على نصب الجندي المجهول.