الجزائر: لقاء بوتفليقة بوزير الخارجية الاسباني لم يكن ضمن برنامج الزيارة

الجزائر – د ب أ – أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن لقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بوزير الخارجية الاسباني، ألفونسو داستيس، لم يلغ لأنه لم يكن ضمن البرنامج أصلاً.

وقال لعمامرة لموقع ” كل شيء عن الجزائر” الاخباري: “مقابلة مع رئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة)، لم تكن أبداً مدرجة في برنامج الزيارة، ولم يتم التطرق إليها بين وفدي البلدين”، وهو ما يتطابق مع ما كشفته مصادر أخرى الخميس، حيث أوضحت أن البرنامج الرسمي الذي أعدته الخارجية الجزائرية لم يتضمن لقاء بين بوتفليقة ووزير الخارجية الاسباني.

يذكر أن الفونسو داستيس اختتم الخميس، زيارة رسمية إلى الجزائر استمرت يومين، استقبل خلالها من طرف رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، كما اجرى محادثات مع نظيره رمطان لعمامرة.

وكان موقع ” كل شيء عن الجزائر” نقل عن مصادر لم يسميها، قولها إن داستيس، كان يفترض أن يلتقى بالرئيس الجزائري قبل مغادرته، مشيراً إلى ان الوفد الاسباني أبلغ بإلغاء اللقاء في اللحظة الاخيرة التي تسبقه دون أن تقدم له توضيحات.

وأشار نفس المصدر انها المرة الاولى التي لا يلتقي فيها وزير خارجية اسبانيا يزور الجزائر بالرئيس بوتفليقة، لافتاً ان هذا من شأنه أن يثير مجدداً التساؤلات حول صحة الرئيس الجزائري.

يذكر أن بوتفليقة، الذي احتفل في الثاني من آذار/مارس الحالي بعيد ميلاده الـ80، تعرض في نهاية نيسان/ابريل 2013 لجلطة دماغية استلزمت نقله في رحلة علاجية إلى فرنسا استمرت أكثر من 80 يوماً.