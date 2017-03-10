السجن لمساعد سابق لملك تايلاند وتجريده من رتبته الشرطية

بانكوك – د ب أ – أصدرت محكمة تايلاندية، الجمعة، حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق مسؤول بارز سابق في مكتب البلاط الملكي للتعدي على أرض في أحدى الغابات .

وأكد مصدر قضائي، أنه تبين إدانة جومبول مونماي (66 عاماً)، الذي كان يوماً أحد المساعدين المقربين للملك فاجيرالونجكورن، ببناء بشكل غير قانوني ستة منتجعات في حديقة ” ثاب لان ” الوطنية في إقليم ناخون راتشاسيما.

وجرى خفض الحكم للنصف من السجن ست سنوات نظراً لأن المدعى عليه أقر بالجريمة في اليوم الذي وجهت إليه الاتهامات واحتجز فيه الأسبوع الماضي.

وبعد ساعات من الحكم، أصدر مكتب رئيس الوزراء إعلانا يجرد جومبول من رتبته الشرطية وهي ميجور جنرال واستعادة الميداليات التي أعطاه القصر له قبل 12 عاماً.

ويأتي إعلان وحكم اليوم بعد أسبوعين تقريباً، من فصل جومبول من منصبه كأمين عام لمكتب البلاط الملكي المسؤول عن الأنشطة الأمنية والخاصة بسبب سلوكه الشرير إلى أبعد الحدود.

وأعلن أمر من القصر صدر في 27 شباط/فبراير فصل جومبول واتهامه باستغلال منصبه في تحقيق مكاسب شخصية وفي أنشطة سياسية تعتبر تهديداً للأمن القومي.

ولم يحدد الإعلانان الصادران من مكتب رئيس الوزراء أو القصر طبيعة السلوك “الشرير ” الذي اقدم عليه جومبول، كما لم يذكرا تهمة تعديه على الغابة.

وقد يواجه جومبول أيضاً اتهاماً بانتهاك قانون العيب في الذات الملكية في حال وجد تحقيق أنه مذنب، حسبما قال نائب رئيس الشرطة الوطنية سريفارا رانجسيبرومناكول.

وعقوبة العيب في الذات الملكية هى السجن لما يصل إلى 15 عاماً في تايلاند.