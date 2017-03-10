قتيلان و9 جرحى بتفجيرات استهدفت 3 أسواق شعبية في بغداد

بغداد- الأناضول- قال ضابط في الشرطة العراقية، الجمعة، إن شخصين قتلا وأصيب 9 بجروح ، في ثلاثة تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقال النقيب نزهان الخضر، من شرطة العاصمة، إن “مدنياً قتل وأصيب 4 آخرين بجروح بإنفجار عبوة ناسفة استهدفت سوقا شعبية بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، فيما قتل مدني آخر واصيب 3 بجروح بإنفجار عبوة استهدفت سوقاً شعبية في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد”.

واوضح الخضر ان “اثنين من المدنيين اصيبا بجروح متفاوتة بإنفجار عبوة ناسفة استهدفت سوقاً شعبياً ففي منطقة الشعب شمالي بغداد”.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية تعرضت العاصمة بغداد لهجمات عنيفة، أعلن تنظيم “الدولة الاسلامية” الارهابي مسؤوليته عن معظمها، استهدفت مدنيين وقوات الأمن مما تسبب بمقتل العشرات.

ويحاول التنظيم شن هجمات في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة لتشتيت انتباه القوات العراقية التي تنفذ عمليات عسكرية واسعة لتحرير الجانب الغربي لمدينة الموصل.