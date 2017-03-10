موسكو : ضرباتنا الجوية الأخيرة في سوريا قتلت 600 من “الدولة”

موسكو – الأناضول – أعلن الجيش الروسي، الجمعة، أن ضرباته الجوية الأخيرة، في سوريا، قتلت أكثر من 600 عنصر من تنظيم “الدولة الاسلامية”، وذلك خلال أسبوع واحد.

وقال رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، سيرغي رودسكوي، اليوم خلال مؤتمر صحافي، إن “الطيران الروسي وجه خلال أسبوع 452 ضربة إلى مواقع “الدولة” في ريف حلب الشرقي”.

وأوضح أن “الضربات الجوية الأخيرة أسفرت عن تصفية أكثر من 600 مسلحاً، وتدمير 16 عربة لنقل الجنود، و41 سيارة مزودة برشاشات ثقيلة، و30 سيارة أخرى”.

وعقدت الجولة الأولى من مفاوضات أستانة في 23 و24 يناير/ كانون ثانٍ الماضي، بقيادة تركيا وروسيا، ومشاركة إيران والولايات المتحدة ونظام بشار الأسد والمعارضة السورية، لبحث التدابير اللازمة لترسيخ وقف إطلاق النار.

وخلال الاجتماع اتفقت تركيا وروسيا وإيران، على إنشاء آلية مشتركة للمراقبة من أجل ضمان تطبيق وترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا.