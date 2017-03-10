فرق إغاثة عراقية تتعرض لقصف صاورخي غرب الموصل

العراق - الأناضول- قالت وزارة الهجرة والمجرين العراقية، الجمعة، إن فرقها الإغاثية تعرضت الى قصف صاروخي نفذه تنظيم الدولة الاسلامية، اثناء توزيع مواد اغاثية على النازحين في الجانب الغربي لمدينة الموصل.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “احدى فرق الوزارة تعرضت لقصف من قبل عصابات داعش الارهابية بقذائف الهاون اثناء عملية توزيع اكثر من الفي سلة من المساعدات الغذائية بين اهالي المناطق المحررة في الجانب الغربي لمدينة الموصل، ولم يسفر عن اية اصابات”.

واضافت ان “الفرق الميدانية وزعت 1200 حصة اغاثية تمثلت بسلات غذائية جافة وسريعة للنازحين في مركزي التدقيق الامني في حمام العليل وسيطرة العقرب، فضلاً عن النازحين من الجانب الغربي للموصل للقرى المحاذية لطريق بغداد – طقطق وقريتي الطويلة والعبيدي”.

وأظهرت صورا بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” الآلاف النازحين في مخيم حمام العليل، وهم ينتظرون دورهم في الحصول على المساعدات الغذائية التي توزيعها فرق الاغاثة التابعة لوزارة الهجرة ومنظمات اغاثية محلية ودولية.

وتفيد التقارير المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بأن المدنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية نتيجة الحصار المفروض منذ أشهر، وشح الغذاء ومياه الشرب، فضلاً عن شبه انعدام للخدمات الأساسية الأخرى من قبيل الكهرباء والصحة.

وقال وزير الهجرة والمهجرين جاسم الجاف، الخميس إن عدد النازحين الفارين من الجانب الغربي للموصل ارتفع إلى أكثر من 70 ألف شخص منذ انطلاق العمليات العسكرية في شباط/فبراير المنصرم.