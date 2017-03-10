رئيس وزراء فيتنام يؤكد استعداده لزيارة الرئيس الامريكي

هانوي - د ب أ – ذكر بيان الجمعة، أن رئيس وزراء فيتنام نجوين شوان فوك أكد استعداده لزيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لدعم العلاقات الثنائي بين البلدين.

وجاء في البيان الصادر على صفحة الحكومة الفيتنامية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، “أكد رئيس الوزراء نجوين شوان فوك أنه مستعد لزيارة أمريكا لدعم العلاقات بين فيتنام وأمريكا”.

وأكد البيان مجدداً، أن الزعيمين عقدا ما وصفه الفيتناميون بمحادثة هاتفية ودية في كانون أول/ديسمبر الماضي، حيث وجه ترامب دعوة إلى نجوين لزيارة البيت الابيض.

وكانت العلاقات بين فيتنام وأمريكا قد شهدت نمواً تحت رئاسة باراك أوباما، حيث زار الرئيس الامريكي السابق هانوي في أيار/مايو 2016، عندما ألغى العقوبات الباقية الاخيرة، التي تعود لحرب فيتنام.

وبينما كانت فيتنام ستستفيد من الاتفاقية التجارية للشراكة عبر المحيط الهادئ التي ألغاها ترامب في الايام الاولى من توليه المنصب، مازالت هانوي وواشنطن تبديان قلقاً بشأن الطموحات الصينية في بحر الصين الجنوبي.

وبموجب القوانين الجديدة، التي تم تنفيذها العام الماضي من قبل الولايات المتحدة، ربما تبيع واشنطن معدات عسكرية إلى هانوي.