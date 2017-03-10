بوتين: التعاون الروسي التركي العسكري في سوريا فعال ومبني على الثقة

موسكو - د ب ا – أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالتعاون الروسي التركي لتسوية الأزمة السورية، مضيفاً أن الحوار بين وزارتي الدفاع في البلدين فعال ومبني على الثقة.

وقال بوتين خلال لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو، الجمعة : “نعمل بنشاط من أجل تسوية الأزمات الأكثر حدة في العالم، وبالدرجة الأولى في سوريا. ونلاحظ بارتياح أن حواراً فعالاً ومبنياً على الثقة بدأ على مستوى وزارتي الدفاع والأجهزة الخاصة، وهو أمر لم يكن يتوقعه أحد”،بحسب قناة “روسيا اليوم”.

وتابع أن موسكو مسرورة لاستئناف العلاقات الروسية التركية في كافة المجالات بوتيرة سريعة.

وجاء اللقاء بين الرئيسين قبيل اجتماع مجلس التعاون الروسي التركي على مستوى القمة.

بدوره أعرب أردوغان عن قناعته بأن مفاوضات القمة الروسية التركية ستسهم بقسطها في تحسين الوضع في المنطقة، مؤكداً أن مجلس التعاون الروسي التركي سيتناول مسائل إقليمية بالإضافة إلى التعاون الثنائي.

وأشاد بتسريع وتيرة التعاون الروسي التركي بشأن أهم المشاريع مثل خط أنابيب “السيل التركي” ومحطة “أكويو” الكهرذرية. وأكد أن العناصر الأساسية للتعاون الروسي التركي تشمل اليوم قطاعي الإنتاج الحربي والطاقة.

يذكر أن العلاقات بين تركيا وروسيا تشهد تحسناً بعد قيام الرئيس التركي بإرسال رسالة تصالحية لموسكو عقب التوتر الذي شابها جراء اسقاط تركيا طائرة حربية روسية في تشرين ثان/نوفمبر عام 2015.