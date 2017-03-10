تركيا تتهم ألمانيا والنمسا وهولندا بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”

إسطنبول - د ب أ – اتهم نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي، ألمانيا والنمسا وهولندا بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.

وبرر جانيكلي اتهامه الجمعة في مدينة سامسون التركية بالدعم المزعوم “الذي تقدمه ألمانيا وهولندا والنمسا على وجه الخصوص” لإرهابيين يقتلون أبرياء في تركيا.

وذكر جانيكلي أن هذا الدعم يأتي في صورة دعم مالي أو بالأسلحة أو دعم أخلاقي، مضيفاً أن تلك الدول توفر حماية للإرهابيين الفارين من تركيا.

وكرر جانيكلي اتهامات بالنازية وجهها من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خلفية حظر مدن ألمانية لعدة فعاليات لوزراء أتراك تهدف إلى حشد تأييد الجالية التركية للتعديلات الدستورية المتعلقة بتطبيق النظام الرئاسي في تركيا.

وذكر جانيكلي أنه “من المقلق للغاية” عودة ظهور “ممارسات العصر النازي والقومية المتطرفة”، وأضاف: “اليوم لم تعد أوروبا للأسف منطقة الحريات. بل العكس هو الصحيح”.

وشكا نائب رئيس الوزراء التركي من تزايد ما وصفه بـ”التعسف والقمع″ في الاتحاد الأوروبي وتعرض حرية الرأي هناك للخطر.