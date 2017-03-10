مقتل مطلوب برصاص قوات الأمن في المنطقة الشرقية في السعودية

الرياض- أ ف ب- قتل سعودي مطلوب في قضايا “إرهابية” وأصيب شرطي بجروح في تبادل إطلاق نار وقع في المنطقة الشرقية حيث تتركز الغالبية الشيعية في هذا البلد، على ما أعلنت وزارة الداخلية الجمعة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه “في إطار متابعة الجهات الأمنية للحوادث الإرهابية التي وقعت بمحافظة القطيف، فقد رصد بأحد أحياء المحافظة يوم الخميس تواجد المطلوب مصطفى علي عبدالله المداد المتورط بارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد مواطنين ورجال أمن وممتلكات عامة وخاصة”.

وتابع المتحدث أنه “حينما طلب منه التوقف بادر إلى إطلاق النار باتجاه رجال الأمن ولم يمتثل لكل النداءات التي وجهت له بتسليم نفسه مما استوجب التعامل معه وفق مقتضيات الموقف ما أسفر عن مقتله”.

كما أشار إلى “تعرض أحد رجال الأمن لإصابة بسيطة ولا يزال يتلقى العلاج اللازم” في المستشفى.

وقتل شرطي في مطلع الأسبوع في محافظة القطيف إثر تعرضه لنيران من “مصدر مجهول” فيما كان يغادر مركز الشرطة في سيارته، وفق وزارة الداخلية.

وقتل تسعة من رجال الشرطة على الاقل منذ 2014 في هذه المنطقة النفطية التي تشهد تظاهرات متقطعة للشيعة الذين يشتكون من تمييز بحقهم.