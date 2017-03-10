عشرات المصابين خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات في الضفة

رام الله- الأناضول- أصيب عشرات الفلسطينيين بجراح وحالات اختناق، الجمعة، إثر تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في الضفة الغربية.

وقالت “اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان”، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن “الجيش أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، لتفريق المسيرات، التي تنظم بشكل أسبوعي ضد الاستيطان والجدار الفاصل في مناطق متفرقة بالضفة”.

وأضاف البيان، أن “عدداً من المواطنين أصيبوا بجراح إثر إصابتهم بالرصاص المطاطي خلال تفريق مسيرة كفر قدوم غربي نابلس، إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، تم معالجتهم ميدانياً”.

ولفت البيان، إلى أن “الشبان رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة والعبوات الفارغة”.

وينظّم الفلسطينيون مسيرات أسبوعية مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في بلدات بلعين، ونعلين (وسط)، والمعصرة (جنوب) وكفر قدوم (شمال).

واللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، تجمّع غير حكومي لناشطين فلسطينيين، يعمل على تنظيم حملات ومسيرات مناهضة للاستيطان والجدار، يشارك فيها متضامنون أجانب.

وبدأت إسرائيل بناء الجدار الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل في 2002، بحجج أمنية مفادها “منع تنفيذ هجمات فلسطينية ضد إسرائيل”، خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 2000.

وفي سياق آخر، انطلقت مسيرة من أمام مدخل مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس، باتجاه حاجز قلنديا العسكري؛ تضامنا مع المعتقلين في السجون الإسرائيلية، بحسب مراسل الأناضول.

وأَوضح أن “الجيش أطلق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين الذين بدورهم رشقوا القوات بالحجارة والعبوات الفارغة”.

ولفت المراسل، إلى أن العشرات أصيبوا بحالات اختناق تم معالجتهم ميدانيا.