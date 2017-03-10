الشرطة السويسرية تبحث عن مسلحين قتلا شخصين شمالي البلاد

بازل- الأناضول- شنت الشرطة السويسرية، الجمعة، حملة أمنية واسعة النطاق، بحثًا عن مسلحين اثنين، أطلقا النار، مساء الخميس، على رواد مقهى في مدينة بازل (شمال)، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح بالغة الخطورة.

وقالت النيابة العامة في بازل، في بيان لها “دخل رجلان مقهى كافيه 56، قرابة الساعة 20:15 بالتوقيت المحلي (19:15 ت.غ)، وأطلقا النار مرات عدة، وقتلا اثنين من الزبائن، وأصابا ثالثا بجروح خطرة، قبل أن يلوذا بالفرار”.

وأضاف البيان أن “التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث جنائي، وليس عملًا إرهابيًا”.

وأوضح أن “حملة أمنية واسعة النطاق، تم إطلاقها، الجمعة، بهدف إيجاد المسلحين، وتسليمهم للعدالة بأقرب وقت ممكن”.

كما لم تعلن السلطات عن هوية القتيلين والجريح.