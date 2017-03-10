سقوط قذيفة صاروخية على منزل محافظ حمص السورية واصابة اثنين من مرافقيه

دمشق- د ب أ- سقطت قذيفة صاروخية على منزل محافظ حمص طلال البرازي الجمعة، ما أدى إلى اصابة اثنين من مرافقيه.

وقالت مصادر رسمية في مدينة حمص لوكالة الانباء الالمانية إن قذيفة صاروخية سقطت على منزل المحافظ في حي الملعب، وأن اثنين من مرافقي المحافظ اصيبا بجروح وتم نقلهما الى مشفى الوادي لتلقي العلاج.

ونفت نفس المصادر إصابة المحافظ، في الوقت الذي أكدت فيه بعض مصادر في المعارضة اصابته.

يذكر أن مقرات أمنية في حمص تعرضت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي لهجمات انتحارية أسفرت عن 42 قتيلا بينهم رئيس فرع المخابرات العسكرية وإصابة رئيس فرع أمن الدولة.