حبس رئيس مونتينجرو السابق بسبب إدانته بتهم فساد

بلغراد- د ب أ- ذكرت قناة “آر تي سي جي” التلفزيونية أن سفيتوزار ماروفيتش، رئيس مونتينجرو السابق، أدين في اتهامات بالفساد وسيقضي حوالي ثلاث سنوات في السجن.

ونقلت القناة التلفزيونية عن مكتب ممثل الادعاء الخاص قوله إن ماروفيتش سيضطر لاعادة 1,2 مليون يورو (1,26 مليون دولار).

وأقر ماروفيتش، باساءة استغلال منصبه السياسي للحصول على فوائد من مجموعة إجرامية في صورة صفقات عقارية في مدينة فودفا، الساحلية في الدولة المطلة على البحر الادرياتيكي.

وعلى الرغم من أن مونتينجرو ينظر إليها على إنها دولة يعصف بها فساد واسع النطاق، فإن ماروفيتش الأول من النخبة السياسية الذي يتم إدانته.

وكان الرجل الثاني في السياسة في مونتينجرو منذ سنوات، بعد رئيس الوزراء الذي تقاعد مؤخرا، ميلو ديوكانوفيتش.