اليابان تعلن سحب قواتها من جنوب السودان

طوكيو- أ ف ب- اعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الجمعة أن الحكومة ستسحب في ايار/ مايو المقبل، القوات اليابانية من فوج الهندسة المنتشرة في جنوب السودان منذ خمس سنوات في اطار مهمة لحفظ السلام.

واوضح أمام صحافيين أن الكتيبة اليابانية قد انجزت مهمتها.

واكد المسؤول في الحكومة يوشيهيدي سوغا في مؤتمر صحافي أن سحب القوات اليابانية ليس مرتبطا بتدهور الوضع في جنوب السودان، كما ذكرت وكالة كيودو للانباء.

ويشارك حوالى 350 جنديا في شق طرق وصيانتها في جنوب السودان.

وقد غرق جنوب السودان الذي اعلن في 2011 انفصاله عن السودان، في حرب اهلية دامية أواخر 2013.

واعلنت حالة المجاعة للتو في منطقة بشمال البلاد قرب الحدود السودانية. وقد تأثر اكثر من 100 الف جنوب سوداني حتى الان من هذه الآفة التي تهدد مليون شخص ايضا.