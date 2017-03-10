وزير يمني: الحوثيون احتجزوا ونهبوا 63 سفينة وأكثر من 223 قافلة اغاثية

مأرب- الأناضول- قال وزير الإدارة المحلية اليمني، عبد الرقيب فتح، إن الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، احتجزوا ونهبوا أكثر من 63 سفينة إغاثية في مينائي الحديدة والصليف (غرب)، وعدن (جنوب) منذ سيطرتهم على العاصمة قبل أكثر من عامين.

جاء ذلك في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) نقلا عن الوزير الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس اللجنة العليا للإغاثة في البلاد.

وأضاف فتح، أن “السفن التي احتجزها الحوثيون (طيلة الفترة المذكورة) كانت تحمل على متنها مساعدات إنسانية، ومستلزمات صحية للنازحين والمتضررين من القصف الذي تقوم به الميليشيا (الحوثية) على مختلف المحافظات اليمنية”.

وأشار إلى أن الطرفين نفسيهما “قاما أيضاً باحتجاز ومصادرة أكثر من 223 قافلة إغاثية محملة بالمساعدات الإنسانية من غذا ودواء لعدد من المحافظات”.

ولفت إلى أن الحوثيين وقوات صالح، “داهموا مقرات المنظمات العاملة في مجال الاغاثة، حيث قاموا باختطاف 30 من موظفيها، والتي كان آخرها اختطاف العاملين في المكتب النرويجي للاجئيين بمحافظة الحديدة، و 7 عاملين في مجال الاغاثة الانسانية في مديرية (دمنة خدير) في تعز، خلال الأيام الماضية”.

وتابع: “هذه الميليشيا تقوم أيضاً، باستهداف السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية ولا تكترث بالقوانين واللوائح الدولية”.

وطالب الوزير، المنظمات الأممية بإدانة “هذه الأعمال الإجرامية”.