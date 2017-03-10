روسيا تعزز جيشها بـ92 مقاتلة من طراز “سوخوى 34″

موسكو- الأناضول- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أنها تتوقع استلام، 17 مقاتلة من أصل 92 من طراز “سوخوى 34″، العام الحالي، بهدف تعزيز قواتها العسكرية.

ونقلت وكالة أنباء “تاس″ الرسمية عن نائب وزير الدفاع الروسي يورى بوريسوف قوله “نتوقع أن نستلم 17 طائرة سوخوى 34 القاذفة المقاتلة، خلال العام الجاري”.

وتابع بوريسوف قائلًا، بعد زيارة أجراها لشركة “نوفوسيبيرسك” الروسية لإنتاج الطائرات، أن الشركة لديها تعاقدات طويلة الأجل مع وزارة الدفاع الروسية لإنتاج ما مجموعه 92 مقاتلة بهدف تعزيز القوات العسكرية في البلاد.

وأشار إلى أن 9 طائرات في المرحلة الأخيرة للتجميع، لافتًا أن الطائرة “سوخوى 34″ أثبتت فعالية في القتال ضد الإرهابيين في سوريا.

وأضاف أن الطائرة تتمتع بإمكانات حديثة هائلة، ويمكن أن يطلق عليها جيل جديد من الطائرات.

وفي مطلع 2014، دخلت الطائرة “سوخوى – 34″ الخدمة، وهي مصممة أساسًا للانتشار التكتيكي ضد أهداف برية وبحرية في مهام فردية وجماعية، وبمقدورها العمل في ظروف جوية سيئة، وفي بيئة معادية.