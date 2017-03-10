الإفراج عن طبيب بحريني بعد حكم بالسجن عن اتهامات مرتبطة بانتفاضة 2011

دبي- رويترز- قال محام وشاهد إن طبيبا بحرينيا كبيرا قضى خمس سنوات في السجن عن اتهامات مرتبطة بانتفاضة الربيع العربي المطالبة بالديمقراطية في 2011 أفرج عنه الجمعة.

والطبيب علي العكري كان بين 20 من العاملين الطبيين، كلهم من الشيعة، صدرت عليهم في سبتمبر أيلول 2011 أحكام بالسجن لفترات تراوحت من خمسة أعوام إلى 15 عاما بتهم من بينها احتلال مستشفى وسرقة معدات طبية والتحريض على إسقاط الدولة.

وبرأ الاستئناف معظمهم أو خفض أحكام سجنهم ومن بينهم العكري وهو جراح عظام بارز بمستشفى السلمانية في المنامة.

وسحقت البحرين الانتفاضة بمساعدة من شركائها في مجلس التعاون الخليجي لكن التوترات استمرت مع فشل الحكومة والمعارضة في الوصول إلى اتفاق لتقاسم السلطة في البلد الحليف للغرب الذي يستضيف الأسطول الخامس الأمريكي.

وفي تغريدة على تويتر وجه المحامي البحريني عبد الله الشملاوي التهنئة للعكري على إطلاق سراحه الذي يتزامن مع تصاعد التوترات في المملكة بينما تصعَد السلطات حملة على المعارضة فيما تقول جماعات حقوقية إنه مسعى لاستئصال المعارضين.