أردوغان وبوتين يعقدان اجتماعاً مغلقاً في قصر الكرملين

موسكو- الأناضول- عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، لقاءً مغلقًا في العاصمة الروسية موسكو.

وجرى اللقاء في قصر الكرملين واستغرق قرابة ساعتين و40 دقيقة.

وعقب اللقاء انتقل الرئيسان لحضور اجتماع مجلس التعاون التركي الروسي رفيع المستوى.

ويحضر الاجتماع عن الجانب التركي رئيس هيئة الأركان خلوصي آكار، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ووزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والعدل بكير بوزداغ، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والطاقة براءت آلبيرق، والزراعة والثروة الحيوانية فاروق جليك.

كما يحضر الاجتماع وزير الثقافة والسياحة التركي نابي أوجي، والدفاع فكري إشيق، والمواصلات والاتصالات والنقل البحري أحمد أرسلان.

وعقب وصوله موسكو الجمعة، عقد أردوغان بقصر الكرملين، لقاءً سابقاً مع بوتين أمام وسائل الإعلام.