محمد امام بعد أنباء زفافه سرًا محمد إمام يكشف الحقيقة

القاهرة ـ شارك الفنان المصري محمد إمام، جمهوره عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة له وهو يقوم بتقبيل يد سيدة ولكنه حرص على إخفاء وجهها.

محمد إمام، علق على الصورة قائلًا: “ولدتني امرأة و علمتني امرأة وأحببت امرأة وسأتزوج امرأة فكيف لا احترم النساء.. علي فكرة أنتوا أحلي حاجة في حياتنا”، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة.

وبتعليق محمد إمام فقد نفى الأخبار التي نشرت قبل فترة عن زواجه السري، حيث أن زواجه كان قد تم تأجيله بسبب وفاة الفنان نور الشريف.

من ناحية أخرى يشارك الفنان محمد غمام في السباق الرمضاني بمسلسل «لمعي القط»، ويشاركه البطولة ياسمين صبري وحسن حسني وانجي ابو زيد ومحمد سلام وأحمد فتحي، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف حازم متولي، وإخراج عمرو عرفة.