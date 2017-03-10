ابتسام تسكت: سعد لمجرد بريء من تهمة الإغتصاب

الرباط ـ عبّرت الفنانة المغربيّة ابتسام تسكت، عن ثقتها التامة من براءة ابن بلدها الفنان سعد لمجرد من تهمة محاولة الاغتصاب الموجهة إليه.

وشددت على يقينها التام بأن التهمة تم تلفيقها لسعد، وأن الأمور تم حبكها بقوة لإدانته.

وقالت في تصريحات لـET بالعربي:”أنا متأكدة إن الأمور كانت مدبرة”.

وعن سر ثقتها التامة في براءة سعد، وما هو دليلها على ذلك، قالت ابتسام: “أنا بعرفو عن قرب، وإنشاء الله القانون يكون عادل يارب، أنا بعرف أخلاقه العالية”.

وماذا سيكون موقفها لو أدانه القضاء، قالت ابتسام: “أتمنى أن يبحث القضاء في القضية بدقة، ويشكك في الموضوع، خاصة أن الكثير من الناس متشككين في القضية برمتها”.