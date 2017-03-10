محتسب يوقف عرضا موسيقيا لفرقة ماليزية في معرض الرياض الدولي للكتاب

الرياض ـ أ ف ب ـ قبضت الجهات المنظمة لمعرض الرياض الدولي للكتاب في الرياض مساء الخميس على “محتسب” اوقف عرضا موسيقيا فلكوريا تقدمه فرقة ماليزية اثناء مشاركتها في المعرض كضيف شرف للدورة الحالية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والاعلام هاني الغفيلي لوسائل اعلام محلية ان “الجهات الامنية تسلمت احد زوار معرض الكتاب للتحقيق معه بعد اعتراضه على فعالية نفذتها فرقة ماليزية تمثل ضيف الشرف للمعرض”.

واكد ان “هذه الحالة تعتبر تصرفا فرديا”.

وكان الشاب او “المحتسب” قد اوقف الفرقة الماليزية وانتزع المذياع قائلا “هذا ليس معرض كتاب. تجلبون فرقة موسيقية الى هنا، هذا لا يرضاه الله ولا رسوله”.

وفيما حاولت ماليزية من اعضاء الفرقة مخاطبته بالانكليزية قائلة “نحن ضيوف” قام بتكسير ورمي اجهزة الصوت الخاصة بالفرقة.

وانتقد بعض زوار المعرض الشاب وطالبوه بالابتعاد، لكنه رفض الامتثال.

وتشارك نحو ??? دار نشر محلية وعربية وعالمية في معرض الرياض الدولي للكتاب.

وكتب وزير الثقافة والاعلام السعودي عادل الطريفي على حسابه في تويتر “الشكر والتقدير لمملكة ماليزيا ضيف الشرف في معرض الرياض الدولي للكتاب 2017″.