قورتولموش: على الولايات المتحدة وروسيا الاختيار بين تركيا و”ب ي د”

أرضروم ـ الأناضول ـ دعا نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة وروسيا، للاختيار بين تركيا وتنظيم ب ي د (الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية).

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به قورتولموش، خلال زيارته لوالي أرضروم (شرق)، سيف الدين عزيز أوغلو.

وفي معرض رده على سؤال بشأن وضع جنود روس شارات تنظيم “ي ب ك”، الجناح العسكري لتنظيم “ب ي د”، على ذراعهم، على غرار ما فعله جنود أمريكون سابقا، جدد قورتولموش تأكيده أن بلاده لا تفرق بين المنظمات الإرهابية.

وأضاف “على الولايات المتحدة وروسيا أن تقرر، هل ستفضل 3-5 آلاف مسلح من تنظيم ب ي د، على الدولة التركية ذات 80 مليون نسمة، وتتمتع بالاستقرار وتمتلك أكبر جيش في المنطقة”.

أردف “لا فرق بين تنظيم داعش وتنظيم ب ي د بالنسبة لنا، ونوصي بقية الدول بعدم التمييز بين المنظمات الإرهابية”.

وتابع “جميع تلك المنظمات عدوة الإنسانية بأسرها وعدوة جميع الدول، لذا يجب على الروس والأمريكيين أن يكونوا حذرين أكثر”.

ودعا قورتولموش التحالف الدولي للحذر من تغيير التركيبة الديموغرافية للمدن، خلال العمليات العسكرية التي ستنفذها في سوريا بشكل خاص.

وطالب بالتحرك المشترك مع قوات المعارضة المحلية المعتدلة خلال تطهير المدن من تنظيم داعش.

وأوضح قورتولموش أن الرقة مدينة عربية 100% تقريبا، مضيفا “إذا نفذتم عملية ضد داعش في الرقة من خلال تنظيم ي ب ك/ ب ي د، فهذا يعني تطهير العرب عرقيا، ورميهم خارج المدينة، وتوطين عناصر مكانهم من غير أهالي المدينة”.