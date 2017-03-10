ترامب يوجه دعوة للرئيس الفلسطيني لزيارة البيت الأبيض

رام الله – “القدس العربي”: تلقى الرئيس محمود عباس، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الجمعة، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن “الرئيس ترامب، وجه دعوة رسمية للرئيس عباس لزيارة البيت الأبيض قريبا، لبحث سبل استئناف العملية السياسية، مؤكداً التزامه بعملية سلام تقود إلى سلام حقيقي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

بدوره، أكد “الرئيس عباس، تمسكنا بالسلام كخيار استراتيجي لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل”.