﻿نتنياهو يحرض على الإسلام في موسكو ويطلب مساعدتها في استعادة جنوده من غزة

الناصرة – «القدس العربي»: كشف في إسرائيل أمس أن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعهما أول من أمس في موسكو، التدخل والمساعدة من أجل إعادة الجنود الإسرائيليين من غزة. ووعده بوتين بتقديم المساعدة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال نتنياهو في بيان له عقب اللقاء الذي جمعه ببوتين إنه طرح كما يفعل في أماكن أخرى في العالم، قضية أورون شاؤول وهدار غولدين وقضية المواطنين الإسرائيليين المحتجزين عند حركة حماس. وتابع في بيانه «طلبت من الرئيس الروسي مساعدته وهو وعدني بأنه سيساعدنا إنسانيا في ملف هدار غولدين وأرون شاؤول والمواطنيْن الإسرائيليين المحتجزين عند حماس».ولم يخض نتنياهو في التفاصيل أو الدور الذي سيقوم به بوتين وآليات المساعدة.

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت أسر أورون شاؤول أثناء تصديها للاجتياح البري في حي الشجاعية شرق مدينة غزة في يوليو/ تموز 2014، فيما اختفت آثار هدار غولدين في الأول من أغسطس/ آب شرق مدينة رفح، وتدعي إسرائيل أنهما قتلا.

وذكر نتنياهو أنه طرح أمام الرئيس الروسي وجود إيران في سوريا من أجل بناء قواعد عسكرية وتعزيز نفوذها العسكري، مؤكدا أن ممارسات إيران هناك تقوض وتهدد الاستقرار في المنطقة، مبينا أن إسرائيل لن تقبل بذلك. وقال إن الهدف الرئيسي من وراء زيارته لموسكو هو مناقشة النفوذ الإيراني في سوريا. وأضاف أن ذلك يتناقض ويتعارض مع المصالح المشتركة لروسيا وإسرائيل، بل ويحول دون التوصل إلى تسوية مستقبلية في سوريا.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن نتنياهو يجزم بأن طرح هذا الملف بشكل مباشر مع روسيا ومناقشته وجها لوجه مع الرئيس بوتين يؤتي ثماره ويسهم في التأثير لصالح الموقف الإسرائيلي، لافتا إلى أنه تحدث أيضا عن محاولات إيران لنقل أسلحة إلى حزب الله بهدف المس بإسرائيل. وتابع حسب الصحيفة «أوضحت للرئيس بوتين أن إسرائيل لا تعارض التوصل إلى تسوية في سوريا، ولكننا نعارض بشدة الاحتمالية بأنه في إطار تلك التسوية ان تبقى قوات عسكرية تابعة لإيران وأتباعها في سوريا».

إلى ذلك، واصل نتنياهو تحريضه على الإسلام ومحاولة وصمه بـ «الإرهاب» داعيا إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل مكافحة التطرف. وتابع «الأمور التي نحاربها معا هي «الإرهاب» الذي يمارسه الإسلام المتطرف. وبالطبع خلال العام الماضي تم تحقيق تقدم ملموس في مكافحة الإرهاب الذي يقاد من قبل داعش والقاعدة ولروسيا مساهمة مهمة جدا في ذلك. ومن البديهي أننا لا نريد استبدال هذا الإرهاب بـ «الإرهاب الشيعي المتطرف الذي تقوده إيران». وأضاف: «أريد أن أقول بأوضح التعبيرات، إسرائيل هي دولة لها جيش ونحن قادرون على الدفاع عن أنفسنا ولكن التهديد الذي يشكله الإسلام المتطرف الشيعي ليس موجها إلينا فقط بل أيضا إلى المنطقة وإلى السلام العالمي، وأعلم أننا نشاطر الرغبة بمنع الإسلام المتطرف مهما كان صنفه من تحقيق أي انتصار». واستطرد شارحا « قبل 2500 عام حصلت محاولة في بلاد فارس لتدمير الشعب اليهودي، إلا أن هذه المحاولة فشلت وهذا ما نحتفل به في إشارة إلى عيد المساخر» الذي يحتفل به اليهود غدا الأحد.

من جانبه، دعا الرئيس الروسي بوتين نتنياهو إلى قلب الصفحة، بعد أن تطرق الأخير إلى سعي الفرس التاريخي و»حلفائهم» الإيرانيين إلى «تدمير الشعب اليهودي»، معتبرا أن العالم بات مختلفا. واكتفى بوتين برد مقتضب «نعم، إلا أن ذلك كان في القرن الخامس قبل المسيح، ونعيش اليوم في عالم مختلف. لنتكلم عنه».

كذلك بحث نتنياهو مع بوتين سلسلة من الملفات الاقتصادية وقضايا ثنائية أخرى. ومضى في محاولته التودد والتقرب لروسيا بموازاة علاقاته الوثيقة مع الولايات المتحدة «سيدي الرئيس يسرني الالتقاء بك مرة أخرى. زيارتنا المتكررة تعكس صداقة حقيقية وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية والسياحية والثقاقية أيضا من خلال الجسر الحي وهو مليون مواطن إسرائيلي يتحدثون الروسية. أحد منهم يترجمنا الآن».

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