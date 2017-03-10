﻿أهالي حوران يضغطون لإطلاق سراح أبنائهم المختطفين في السويداء

درعا ـ «القدس العربي»: أعلن بعض وجهاء حوران في بيان رسمي لهم قبل أيام تمت عنونته باسم «بيان أهل حوران» «ان يوم السبت 11 اذار/مارس، سيتم إغلاق كل الطرق من وإلى السويداء، محملين المسؤولية الكاملة لأصحاب العقل والقرار بالسويداء وطالبوهم بالضغط على الخاطفين لإطلاق سراح المخطوفين من درعا دون أي مقابل.

وشدد البيان على «ان سلامة أهالي درعا المقيمين بالسويداء تقع على عاتق اهل السويداء واي تعد عليهم سيكون لنا ردود لا تحمد عقباها، كما جاء فيه، وطالب «الأهالي بمغادرة السويداء بأسرع وقت حتى لا يكونوا فريسة سهلة، ولقمة سائغة للجان الشعبية والعصابات الخاطفة في السويداء»، على حد تعبيره.

ويأتي هذا القرار من «اهل حوران» بعد التجاوزات الأخيرة وعمليات القتل لمخطوفين من درعا في السويداء خلال الأيام الماضية، والذين بلغ عددهم خمسة شهداء، أحدهم قضى تحت التعذيب اثناء فترة الاختطاف التي دامت يومين والأربعة الآخرون قضوا اثناء إطلاق نار مباشر عليهم بعد رفضهم التوقف على حاجز للخاطفين بالسويداء.

أبو عبد الله الزعبي ناشط ميداني وأحد المطلعين على كواليس البيان قال في حديث خاص «ان الاجتماع الذي انبثق عنه البيان حضره ممثلون عن بلدات ناحته والمليحة والحراك والكرك والمسيفرة ودرعا البلد من وجهاء واعيان وعسكريين، واتفقوا خلاله على اغلاق كل الطرق من والى السويداء وهي طريق صما طريق اللجاة وطريق ام ولد».

وأوضح الزعبي «ان اغلاق الطريق للمرة الثانية سوف يترافق مع خطوات صارمة بالنسبة للتجار وهو تحديد سعر الشراء للمحروقات». ولفت الزعبي «الى ان هذا الأسلوب بإغلاق الطريق قد نجح بالضغط سابقاً من قبل التجار واصحاب المصالح المستفيدين لإخراج الموقوفين وتم إطلاق سراح 22 شخصاً دون دفع أي فديات مالية في نهاية شهر شباط/فبراير الماضي، ونأمل حالياً بان نستطيع الإفراج عن أكثر من 30 شخصاً من درعا لا يزالون مختطفين في السويداء».

على صعيد آخر يرى البعض ان اغلاق الطرق من وإلى السويداء امام حركة التجارة والتنقل للمدنيين، هو بمثابة فرض حصار على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بدرعا، والتي تعتبر هذه الطرق بالنسبة لها شريان حياة أساسياً لما تورده من مواد محروقات ومواد تموينية وأخرى طبية، وان كانت بمبالغ تكبر قيمتها الفعلية.

طارق امين ناشط اعلامي من ريف درعا قال لـ «القدس العربي»: «نخشى وبشكل كبير ان تتحول قضية اغلاق الطريق إلى مكاسب للتجار بفرض أسعار خيالة لبعض السلع الأساسية والضرورية، بعكس ما يقال عن ضغوط على تجار قد لا يجعل توقف الحركة التجارية بالنسبة لهم الا خسارة قليلة نسبة للمكاسب الكبيرة بعد ارتفاع أسعار السلع مجددا بعد فتح الطريق».

وأعرب الأمين عن «امله بان يشكل هذا الضغط على التجار في السويداء سبيلاً لإطلاق سراح المختطفين سريعاً، وألا يتحول هذا القرار إلى نقمة على الوضع الاقتصادي داخلياً والذي قد يؤثر بشكل مباشر على المواطن البسيط في المدن والبلدات المحررة».

سلاح ذو حدين يستخدمه اهل درعا ويعولون عليه لإطلاق سراح من تبقى من أبنائهم المختطفين في السويداء، وسط آمال تعلو ذوي المخطوفين بعودة قريبة، وصبراً من قبل أهالي حوران على وضع الطرق الذي قد ينعكس سلباً على حياتهم اليومية.