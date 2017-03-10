﻿«العدالة والتنمية» يدعو إلى الاستمرار في بناء الخيار الذي يقوده الملك

الرباط – «القدس العربي»: مرة اخرى لا جديد مغربياً في أزمة تشكيل الحكومة، الا التصريحات التي تعيد فيها الاحزاب المغربية المعنية مواقفها باللغة والعبارات نفسها مع التأكيد على ضرورة السمو فوق المصالح الحزبية والتمسك بمصلحة الوطن.

وبعد سلسلة تصريحات وبيانات للاحزب التي تقف في وجه رئيس الحكومة المعين عبد الاله بن كيران، عاد حزب هذا الاخير الخميس ليؤكد مواقفه حول المختلف عليه وهو مشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بحكومة بن كيران الموعودة.

وتشترط جبهة مكونة من 4 احزاب، هي التجمع الوطني للاحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مشاركتها جميعاً بالحكومة، فيما يصر عبد الاله بن كيران على استبعاد الاتحاد الاشتراكي واعادة تشكيل الحكومة من الاغلبية السابقة المكونة من حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للاحرار والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية مع اضافة الاتحاد الدستوري الذي التحق في البرلمان بالتجمع.

ودعا حزب العدالة والتنمية، الذي فاز بالمرتبة الاولى بالانتخابات التشريعية وتأهل دستوريا لتشكيل الحكومة، إلى تمثل روح خطاب الملك ليوم 9 آذار/ مارس 2011 والذي اعقب اندلاع الربيع العربي بالمغرب بحراك 20 شباط/ فبراير وقال بلاغ للامانة العامة الجميع الاسترشاد بالخطاب للحفاظ على النموذج المغربي المتميز في المنطقة، والاستمرار في بناء الخيار الديمقراطي الذي يقوده الملك.

كما دعا حزب التقدم والاشتراكية الحزب الشيوعي المغربي، الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة، إلى الإسهام في توفير الحل المتقدم الذي يتأسس على الدستور، نصاً وروحاً، وإعمال المنهجية الديمقراطية وما تقتضيه من احترام للإرادة الشعبية، وبناء توافق إيجابي متين يمكن من التفاف الجميع حول جلالة الملك لتكريس الديمقراطية ومواصلة مسار الإصلاح، وذلك من أجل تشكيل «الأغلبية الحكومية، الكفيلة بإفراز حكومة قوية تتولى مباشرة ملفات الإصلاح على المستويات كافة «.

وأكد الحزب على ضرورة التعجيل بتجاوز وضع الانسداد الحالي الذي طال أكثر من اللازم، لما فيه من مصلحة للوطن والشعب وأضاف في بلاغ وقعه امينه العام نبيل بن عبد الله بعد اجتماع لأمانته العامة مساء اول امس الخميس أن الأطراف المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة مدعوة لتجنب التصعيد، وإعمال أقصى درجة الحكمة والرصانة والهدوء، وتفادي التعبير المتشنج عن المواقف لتجنب الوصول للباب المسدود، بما يحفظ المستقبل، ويستحضر كون كل المكونات السياسية الوطنية، بغض النظر عن مواقعها، اليوم وغداً، مطالبة بالعمل معا خدمة للمصلحة الوطنية خارجيًا وداخليًا.

وكانت احزاب التحالف المناهضة لبن كيران وحزبه قد شنت طوال الاسبوع هجومات شرسة مدعومة بمن يقدمون انفسهم محللين وخبراء ويفتون بأن بن كيران قد انتهى، وهو ما حفز حزب العدالة والتنمية للرد بعنف.

وقال موقع الحزب الرسمي، ان سؤال «هل نهاية بن كيران وشيكة؟»، خاطئ ومضلل، لأنه قفز على أسئلة حقيقية عدة كان يجب أن تطرح، من بينها: هل من صلاحية حزب سياسي أن يفرض على رئيس الحكومة الذي كلفه الملك بناء على الدستور بتشكيل الحكومة، دخول أحزاب أخرى للحكومة، وخروج أخرى؟، وألا يعد فرض أحزاب بـ»القوة» على رئيس الحكومة، إهانة لمؤسسة رئاسة الحكومة؟ وإذا كان من حق كل حزب أن يختار الأحزاب التي يريد أن تشاركه في الحكومة فأي امتياز سيبقى لرئاسة الحكومة؟ ألا يعد من يستطيع أن يدخل أحزاباً ويخرج أحزاباً أخرى الى الحكومة، هو رئيس الحكومة الفعلي؟ ولا قيمة لرئيس الحكومة المعين من قبل جلالة الملك».

وتساءل الموقع الرسمي للحزب «لماذا أصبحت كل الأحزاب السياسية المغربية على حين غرة تريد الدخول للحكومة لأول مرة في التاريخ السياسي المغربي؟ أليس من مصلحة البلد أن يكون هناك نوع من التوازن بين الأحزاب المشكلة للحكومة والمشكلة للمعارضة؟ حتى تكون عندنا حكومة متجانسة ومعارضة قوية؟».

واضاف «هل يليق بأحزاب سياسية غير معنية بمشاورات تشكيل الحكومة، ورئيس الحكومة المعين قال لها بالحرف إنك غير معنية بتشكيل الحكومة، أن «تدبج» بلاغات، وتنظم ندوات صحافية، وتعتبر نفسها «صحة»، أنها معنية بمشاورات تشكيل الحكومة، كما هو الشأن بالنسبة لحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، هل يستطيع عاقل أن يخرج ويفسر لنا هذه العبثية التي يعيشها المشهد السياسي المغربي؟.

واعتبر المقال أن حزبي التجمع والحركة قفزا على صلاحياتهما وفرضا سلسلة شروط لا تنتهي على رئيس الحكومة.. قصد إضعافه وجعله رئيساً مرؤوساً، ألا تعني هذه السلوكات عدم احترام الاختصاصات المخولة لرئيس الحكومة؟