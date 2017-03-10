﻿اتفاق بين اتحاد الشغل التونسي ومنظمة الأعراف لزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص

تونس – «القدس العربي»: أشرف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الجمعة على اتفاق جديد بين اتحادي الشغل والصناعة والتجارة (منظمة الأعراف) حول زيادة الأجور في القطاع الخاص تشمل مليوناً ونصف مليون عامل بالقطاع الخاص.‏

ويتضمن الاتفاق، الذي وقعه كل من الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي، زيادة بنسبة 6 في المئة من الأجر الأساسي تطبق على الأشهر اعتباراً من آب/أغسطس عام 2016، ومثلها من قيمة المنح (تطبق على المنح الشهرية والعامة).

وخلال توقيع الاتفاق، أكد الشاهد على أهمية الحوار الاجتماعي في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والإقتصادي في البلاد، مشيراً إلى أن «حكومة الوحدة الوطنية حريصة على دعم الحوار الاجتماعيّ، وتسعى إلى أن يكون جديّاً وبنّاءً، وذلك بالخصوص عبر تشريك المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني». وأكد أن بناء «ديمقراطيّة اجتماعية» هو من صميم عمل حكومة الوحدة الوطنيّة حاليّا، مسجّلاً بوادر عودة اقتصادية مهمّة ومؤشرات نمو إيجابيّة، وأشار إلى أنّ الحكومة مهتمّة كثيراً بتحسين الأوضاع المادية للعمّال عبر الالتزام بالاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

كما تعهّد الشاهد بدعم ومساندة المؤسسات المحلية التي تمرّ بصعوبات مالية، لا سيما في قطاعات النسيج والجلود والأحذية، متعهّداً بتخصيص مجلس وزاري مضيّق في القريب العاجل يعنى بحل مشكلات هذا القطاع.