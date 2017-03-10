﻿الاستخبارات: ارتفاع غير مسبوق في عدد الإسلاميين الخطرين المتحدرين من ألمانيا

برلين ـ «القدس العربي»: سجل عدد الإسلاميين المتحدرين من ألمانيا، الذين تصنفهم السلطات الألمانية على أنهم خطيرون أمنيا، مستوى قياسيا جديدا. وذكرت صحيفة «تاغس تسايتونغ» الألمانية،، أن قائمة المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية تضم حاليا 602 من الإسلاميين الخطيرين أمنيا، من بينهم 30 امرأة. وعرفت الصحيفة كلمة خطير أمنيا بالأشخاص الذين ترجح السلطات الألمانية إمكانية قيامهم بهجمات.

وبلغ عدد الإسلاميين الذين تضمهم هذه القائمة في أيار/مايو الماضي تبلغ نحو 500 إسلامي. وحسب التقرير، فإن 50٪ من الإسلاميين الخطيرين أمنيا المتحدرين من ألمانيا موجودون في الخارج حاليا، في سوريا والعراق على وجه الخصوص.

وكانت السلطات الأمنية في ولاية سكسونيا السفلى قد ألقت قبل أيام القبض على شاب يبلغ من العمر ستة وعشرين عاماً كان يحضر مادة متفجرة لاستخدامها في عمل ضد الشرطة أو الجنود حسب التحقيقات الأولية. وقد فتشت السلطات منزل الشاب وصادرت مواد كيميائية وأدوات لصنع عبوة، حسب ما أدلت به النيابة العامة في تسيله ورئاسة شرطة غوتنغن). وحسب معلومات الشرطة والنيابة العامة فإن الشاب محسوب على الخط السلفي في ألمانيا.

والجدير ذكره أنه ووفقا لبيانات هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية)، فإن ألمانيا بها في الوقت الراهن أكثر من 9700 شخص محسوبون على التيار السلفي، وكانت تقديرات الهيئة الصادرة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي تشير إلى أن هذا العدد يبلغ 9200 شخصا.

من جهة أخرى تعتزم ألمانيا التحقق من تقارير تحدثت عن استخدام مقاتلين أكراد أسلحة ألمانية ضد الإيزيديين في العراق. وفي رد على استجواب للحكومة في البرلمان (بوندستاغ)، قالت ماريا بومر وكيل وزارة الخارجية بوسعكم أن يكون لديكم ثقة كبيرة في الحكومة، ومدى اهتمامنا بهذا الموضوع».

وأكدت بومر أن « الشيء المحوري تماما بالنسبة لنا، هو أن يتم استخدام الأسلحة بالطريقة التي تم الاتفاق عليها، أي في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية /داعش».

وكانت معارك اندلعت يوم الجمعة الماضي في مناطق كردية في شمال العراق، ووفقا لما أُشيع، فقد كانت هذه المعارك بين أكراد سوريين وميليشيا إيزيدية، وأسفر القتال عن مقتل شخص واحد على الأقل.

ونشرت مجلة «دير شبيغل» في وقت سابق أن أسلحة ألمانية مثل بندقية جي36 تم استخدامها في هذه المعارك.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تزود مقاتلي البشمركه الكردية، بأسلحة من مخازن الجيش الألماني منذ 2014، لمحاربة ميليشيات (داعش) في العراق. وتابعت بومر أن الحكومة الألمانية « تتحمل مسؤولية القرار»، مؤكدة أنه «شرط لا يمكن التنازل عنه» أن يقتصر استخدام الأسلحة الألمانية على محاربة داعش.

وأعربت النائبة البرلمانية الألمانية عن اعتقادها بأنه لم يتم التأكد بعد من استخدام الأسلحة ضد الإيزيديين، بما يتناقض على ما تم الاتفاق عليه.