﻿جبهة ساويرس تشعل صراعا على رئاسة حزب «المصريين الأحرار»

القاهرة ـ «القدس العربي»: اشتعل الصراع داخل حزب «المصريين الأحرار»، بين جبهة عصام خليل رئيس الحزب وبعض قياداته من جهة، وأحد مؤسسيه رجل الأعمال نجيب ساويرس، مع بعض قيادات مجلس أمناء الحزب من جهة أخرى، وقررت جبهة الأخير خلال اجتماعها مساء أمس الأول، بدء انتخابات الحزب.

ويعتزم مجلس الأمناء إعلان الجدول الزمني للانتخابات خلال الأسبوع الجاري، دون أن يحدد اسما بعينه للترشح على رئاسة الحزب.

وقال عضو مجلس أمناء المصريين الأحرار، محمود العلايلي، إن الهيئة العليا للحزب اتفقت على اختيار المستشار جميل برسوم نائب رئيس محكمة النقض السابق وعضو الهيئة، رئيسا للجنة الانتخابات بالحزب، تمهيدا للإشراف على الانتخابات الداخلية للحزب والمزمع إقامتها لاحقا.

يأتي ذلك عقب 24 ساعة من دعوة رئيس الحزب، عصام خليل، لانعقاد المؤتمر العام العادي لانتخاب رئيس جديد للحزب في 24 مارس/ آذار الجاري. لكن مجلس الأمناء أعلن عزمه رفع دعوى قضائية للطعن في صحة دعوة الجمعية العمومية للحزب المقررة في التوقيت نفسه.

وبدأت أزمة «المصريين الأحرار» بقرارات المؤتمر العام الذي عقد نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، لإعادة هيكلة الحزب بإلغاء مجلس الأمناء، الذي يعد ساويرس أبرز أعضائه.

وانقسم الحزب الذي يصل عدد نوابه في البرلمان لـ65 عضوا، بين جبهتين إحداهما برئاسة عصام خليل رئيس الحزب وبعض أعضاء الهيئة العليا وبعض النواب، والأخرى يتزعمها ساويرس وممثلون عن الهيئة العليا ومجلس الأمناء، حيث يعتبر الفريق الأول أن قرارات المؤتمر العام بحل مجلس أمناء الحزب تستهدف في المقام الأول تغيير اللائحة، في حين يعتبر الفريق الثاني أنها محاولة لاختطاف الحزب من مؤسسيه ومفكريه الذين وضعوا برنامجه وفلسفته الليبرالية.

وتصاعدت الأزمة إثر وصف ساويرس لرئيس الحزب بـ«يهوذا» وممثله في البرلمان علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، إذ وصفه بـ«مهرب الآثار المتهم بالتعذيب». ووصف رئيس اللجنة الإعلامية للحزب نصر القفاص بـ«المذيع الفاشل منتحل صفة محلل سياسي».

واستدعى الحزب، عن طريق لجنة الانضباط، ساويرس للتحقيق فيما نسب إليه من إساءة، وهو ما رفضه رجل الأعمال، فقرر الحزب فصله، ليقيم ساويرس دعوى قضائية لعدم الاعتداد بقرار الفصل واعتباره كأنه لم يكن، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة تخالف لائحة الحزب الأساسية، متهما رئيس الحزب وفريقه بارتكاب مخالفات قانونية.