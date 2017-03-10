﻿انتخاب محافظ جديد لبغداد: صفحة في صراع طويل بين الصدر والمالكي

بغداد ـ «القدس العربي»: جاء تصويت مجلس محافظة بغداد باختيار عضو كتلة «القانون» (برئاسة نوري المالكي)، عطوان العطواني، بفرض الأمر الواقع، وعقد التحالفات المرحلية، رغم اعتراضات أعضاء كتلة الأحرار الصدرية وانسحابهم من جلسة التصويت، ما يرسخ حقيقة تجذر الخلاف والصراع بين التيار الصدري وكتلة القانون ووصوله إلى درجة القطيعة.

وحسب مصادر «جلسة التصويت لاختيار المحافظ الجديد حفلت بالهرج والمرج بين أعضاء مجلس المحافظة، وخاصة من قبل أعضاء كتلة الاحرار الذين انسحبوا من جلسة التصويت وأعلنوا في مؤتمر صحافي، عدم قانونية التصويت لغياب القاضي المختص»، متوعدين بـ«اللجوء إلى القضاء».

ورغم تأكيد أعضاء كتلة القانون أن إبعاد المحافظ السابق من التيار الصدري علي التميمي كان لأسباب إدارية بحتة، لكن التيار الصدري يبدو مقتنعاً تماما بوجود استهداف سياسي ضده. فقد أعتبر النائب عن كتلة الأحرار عواد العوادي، أن «هناك استهدافا لكل مواقع ومناصب أتباع تيار الصدر، فضلاً عن صفقات ابرمت بين عدد من الكتل السياسية وقيادات من تحالف القوى لاقصاء التميمي وإبعاد شبح الاستجواب عن وزراء من اتحاد القوى متهمين بالفساد».

وحسب مصادر التيار الصدري، فإن إقالة التميمي «استهداف سياسي واضح للتيار الصدري بدليل اعلان قادة كتلة القانون منذ أشهر، نيتها اقالة المحافظ، وقبل عملية الاستجواب حتى».

وكان مجلس محافظة بغداد، قد أقال مؤخراً التميمي من منصب المحافظ، بموافقة 33 عضواً من أعضاء كتلة القانون واتحاد القوى (السني) من أصل 54 عضوا.

كتلة القانون لم تكتفِ باستجواب محافظ بغداد، بل نظموا حملة ضد محافظ ميسان، علي دواي، المحسوب كذلك على التيار الصدري، بتهم تتعلق باستغلال منصبه لمساومة موظفة في المحافظة.

ووفق متابعين للعلاقة بين أعضاء التحالف الوطني (الشيعي)، فإن «عملية إقصاء المحافظ القديم واختيار محافظ من دولة القانون، ليس سوى صفحة من سيناريو المواجهة والصراع المتصاعد بين الكتلتين مع اقتراب موعد انتخابات المجالس المحلية أو الانتخابات البرلمانية عام 2018».

هذا الخلاف، طبقاً للمتابعين، «سيكون له اثر في تحالفات التحالف الشيعي في تلك المناسبتين الحيويتين اللتين تحددان مستقبل القوى التي تتحكم بالسلطة في العراق».

ومعروف أن الخلافات بين التيار الصدري وكتلة المالكي ليست حديثة، بل تمتد إلى فترة ترأس الأخير للحكومة عام 2008 عندما وقعت مواجهات مسلحة بين الطرفين في العديد من المحافظات استعان خلالها المالكي بالقوات الأمريكية لتمكينه من مواجهة جيش المهدي التابع للتيار الصدري.

وما زال حتى الآن المئات من أتباع الصدر المعتقلين في تلك المواجهات، قابعين في السجون الحكومية بتهمة «محاربة الحكومة والاحتلال الأمريكي».

وقد اعتاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، انتقاد المالكي، ووصفه بـ»القائد الضرورة» تشبيها له برئيس النظام السابق صدام حسين. وتحميل حزبه «الدعوة»، المسؤولية عن تدهور أوضاع العراق وإفلاسه وانتشار مافيات الفساد والسماح بظهور تنظيم «الدولة».

كما لعب التيار الصدري دوراً في تحريك التظاهرات المطالبة بالإصلاح والتي دأبت توجيه الانتقادات اللاذعة إلى المالكي واتهامه بـ«التستر على حيتان الفساد وإثارة النعرات الطائفية في المجتمع».

وما زاد من حدّة الصراع بين الطرفين، زيارة المالكي إلى المحافظات الجنوبية في ديسمبر / كانون الاول 2016 لمحاولة كسر الحاجز بينه وبين الشارع الشيعي الذي يحمله مسؤولية انهيار أوضاع العراق خلال فترة ترأسه للحكومة وفشله في منع تنظيم «الدولة» من احتلال ثلث مساحة العراق وتفشي الفساد والطائفية.

قوبل المالكي آنذاك، بتظاهرات حاشدة واقتحام أماكن الاجتماعات التي عقدها مع اتباعه، ما أدى إلى عودته إلى بغداد. وحملت كتلة «القانون» التيار الصدري مسؤولية تنظيم تلك التظاهرات، إضافة لمهاجمة مقار حزب «الدعوة» في بعض المحافظات.

ورغم نفي التيار الصدري علاقته بالتظاهرات المذكورة، لكن قادة حزب «الدعوة»، وجهوا انتقادات واتهامات إليه، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وهددوه بمواجهات مسلحة. كما حركوا نوابهم في البرلمان ومجلس محافظة بغداد الذين لاستجواب محافظي العاصمة وميسان المحسوبين على التيار.

وفي المقابل، أعلن قادة في التيار الصدري نيتهم جمع تواقيع النواب لاستجواب محافظ كربلاء عقيل الطريحي، وأمينة بغداد ذكرى علوش أمام مجلس النواب، وكلاهما محسوب على كتلة دولة القانون.

كما طالب رئيس كتلة الاحرار (الصدرية) في البصرة، النائب مازن المازني، مجلس البصرة باستضافة المحافظ ماجد النصراوي (من دولة القانون) بعد الاتهامات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الأيام القليلة الماضية، حول قضايا فساد مالي.

وحسب مصادر مطلعة فإن صفقة اقالة محافظ بغداد(الصدري) وتعيين بديل من كتلة «القانون»، تعكس تحرك الكتلة التي يرأسها المالكي نحو ترتيب أوضاع العاصمة التي لها ثقل رئيسي في أصوات الناخبين، بما يخدمه في الانتخابات المقبلة. كما تعكس تصاعد الصراع بين القوى السياسية الشيعية لكسب الشارع، إضافة إلى السيطرة على مقاليد السلطة، وهو ما يعني استمرار المواجهة ضمن إطار الصراع في البيت الشيعي.