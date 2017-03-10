﻿شهادة فتاة إيزيدية تعرضت للاغتصاب من قبل عناصر «الدولة»

نيويورك (الأمم المتحدة) «القدس العربي» برعاية بريطانية عراقية عقدت مساء أول أمس الخميس جلسة استماع في المقر الدائم للأمم المتحدة حول «مكافحة الإفلات من العقاب حيال الفظائع: تقديم داعش إلى العدالة» وللمطالبة بإجراء عملية تقصي حقائق حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها التنظيم ضد المدنيين والتي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد تحدث في الجلسة والأسباب التي دعت إلى عقدها كل من السفير البريطاني، ماثيو وايكروفت والسفير العراقي محمد علي الحكيم.

وقد استمعت الجلسة إلى كلمة مؤثرة من الفتاة الإيزيدية، ناديا مراد، والتي كانت إحدى ضحايا الاغتصاب الجماعي من قبل رجال «الدولة» ثم عينتها الأمم المتحدة فيما بعد سفيرة نوايا حسنة لمسألة ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي.

وقالت في كلمتها والدموع تغالب كلماتها: «أنا منهكة جسديا وعاطفيا تماما مثل فريدة ولمياء وشرين وبقية الفتيات الإيزيديات من الضحايا اللواتي قررن التحدث وإعلاء الصوت عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش».

وكانت نادية، قد تركت الاهتمام بحياتها الشخصية، وقررت أن «تسعى لتحقيق العدالة بدلا من التركيز على تضميد جراحها ومحاولة بناء مستقبلها في بلدها الجديد ألمانيا. وكان لقرارها بالتكلم علنا عن جرائم تنظيم الدولة تكلفة شخصية باهظة الثمن».

نادية أعربت أمام المشاركين في الحدث رفيع المستوى عن خيبة أملها لعدم تحرك مجلس الأمن والأسرة الدولية لمحاسبة داعش على أفعاله، فيما تتواصل جرائمه بلا هوادة، بما في ذلك محو مجتمعات بأكملها من أراضيها مثل العراقيين المسيحيين والإيزيديين والصابئة والشبك، والكاكائين والعديد من الأقليات الأخرى التي كانت تشكل نسيج تلك المنطقة».