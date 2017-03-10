﻿قاض مصري يعتدي على صيدلي… والنقابة تهدد بالتصعيد

القاهرة ـ «القدس العربي»: استنكرت نقابة صيادلة مصر واقعة تعدي قوة من الشرطة على صيدلية باقتحامها دون مبرر أو مسوغ قانوني، وفي غير وجود مسؤول من إدارة التفتيش الصيدلي التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية.

واعتدى أحد القضاة على صيدلي داخل صيدليته، الأربعاء الماضي، في منطقة قصر النيل وسط القاهرة، اعتراضا على سعر أحد أنواع الأدوية، وطلب قوة من الشرطة لإغلاق الصيدلية.

ونشر الصيدلي هيثم حلفاوي، صاحب الصيدلية المعتدى عليها، عبر حسابه على «فيسبوك» الواقعة مصورة بالفيديو لاعتداء القاضي على زميله الصيدلي أحمد عبداللاه مرتين بالسب والأيدي، قبل اتصاله بقوة من الشرطة التي حضرت على الفور وأغلقت الصيدلية، بالمخالفة للقانون.

وبناء على القرار الصادر من الحكومة المصرية بسبب ارتفاع أسعار الدولار، والزيادات في أسعار السلع والخدمات، ببيع الأدوية بسعرين، عن طريق بيع الأدوية القديمة قبل قرار تعويم الجنيه المصري بسعرها، وتطبيق الزيادات على الأدوية التي تستورد بعد القرار، ما تسبب في مشاحنات يومية بين المواطنين وأصحاب الصيدليات.

وقالت نقابة الصيادلة في بيان، تلقت «القدس العربي» نسخة منه، مساء أمس الأول، إنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في تلك المخالفة التي جرت في حق المؤسسة الصيدلية وفي حق المهنة، لمعاقبة المخالفين.

وناشدت رئيس الوزراء ووزير الصحة لسرعة إلغاء قرار بيع الأدوية بسعرين، والالتزام بتسعيرة جبرية واحدة للدواء، حفاظا على الأمن والسلم العام، بحسب البيان، ولتجنب التداعيات الخطيرة لقرار البيع بسعرين على أمن وسلامة الصيادلة.

وشددت نقابة الصيادلة على أنها لن تقبل استمرار البيع بسعرين، لما يشكله من خطورة على أمن الصيادلة وما يتعرضون له من مخاطر وتعد على الصيدليات بسبب القرار.

ودعت النقابة جموع صيادلة مصر الى عدم السماح لأي جهة من الجهات بدخول الصيدليات دون وجود مسؤول من إدارة التفتيش الصيدلي المختصة، أو دون الحصول على إذن من النيابة العامة، تطبيقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

وأكدت أنه في حال وجود مخالفة ما، يحرر مفتش إدارة الصيدلة المحضر داخل الصيدلية ولا يتم اصطحاب الصيدلي مع المحضر إلى قسم الشرطة، ولكن يتم إرسال طلب من النيابة لسماع أقوال الصيدلي فيما ينسب إليه، طبقا للكتاب الدوري الصادر من وزير التموين، وطبقًا لقرارات النائب العام إلى عموم نيابات الجمهورية في هذا الشأن.

من جهته، قال وكيل نقابة الصيادلة، مصطفى الوكيل، لـ«القدس العربي»: أرسلنا شكاوى إلى وزيري الصحة والداخلية والنائب العام وهيئة التفتيش القضائي، بواقعة اعتداء القاضي مرتين على الصيدلي، أولها داخل الصيدلية، وثانيها في قسم شرطة قصر النيل».

وأضاف: «من غير المسموح لأي قوة أمنية اقتحام صيدلية وإغلاقها، إلا في وجود تفتيش صيدلي وبإذن من النيابة، أو في الحالات الطارئة التي تستوجب تشميع الصيدلية بناء على مخالفات جسيمة وواضحة، وهو ما لم يحدث في الواقعة الأخيرة»، مشيرا إلى أن «تعامل القاضي في الأزمة خالف القانون بشكل واضح».

وتابع: «هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يحدث فيها اقتحام صيدلية وإغلاقها من قبل قوة شرطية، وإذا لم ينل القاضي المتسبب في الواقعة عقابه بالقانون، سيكون هناك تصعيد كبير من النقابة»، لافتا إلى أن «هناك غضبا سائدا بين الصيادلة بسبب الواقعة».

وحذر وكيل نقابة الصيادلة من كارثة مرتقبة، في حال لم يتراجع وزير الصحة عن قرار بيع الأدوية بتسعيرتين، منوها إلى أن الواقعة الأخيرة تكشف عن صدام محتمل بين الصيادلة والجمهور بسبب قرارات الحكومة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، توفي صيدلي داخل قسم شرطة في محافظة الإسماعيلية إثر الاعتداء عليه من أحد الضباط ومعه قوة من الشرطة، ونشرت فيديوهات للتعدي أثناء القبض على الصيدلي من صيدليته، ما تسبب بوفاته بعد وصوله القسم من شدة الاعتداء.