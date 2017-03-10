﻿قذائف المورتر ونيران القناصة تكبد القوات العراقية خسائر في الموصل

الموصل ـ بغداد ـ «القدس العربي» ووكالات: واصلت القوات العراقية، أمس الجمعة، تقدمها في غرب الموصل حيث بدأ عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الاندحار أمام الهجمات المتكررة منذ بدء العملية العسكرية لطردهم من آخر أكبر معاقلهم في البلاد.

وقال اللواء الركن معن الساعدي، قائد قوات العمليات الخاصة الثانية لقوات مكافحة الإرهاب، إن «قواتنا اقتحمت حي العامل الأولى وتواصل القتال في هذا الحي».

وأضاف أن «حوالي 50 ٪من هذا الحي أصبح تحت سيطرتنا»، متوقعا استعادته خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن «العدو قاتل بشراسة في خط الصد الاول من معسكر الغزلاني إلى وادي حجر والى حي الصمود»، في اشارة إلى المناطق التي استعيد السيطرة عليها منذ بدء العملية لاستعادة غربي الموصل في 19 شباط/فبراير.

وأضاف «بعد هذه الأحياء، وبعد كسرنا خط الصد الاول خسروا الكثير من المقاتلين»، مشيرا إلى ان «اغلبهم كانوا أجانب او عرب الجنسية».

وأكد الساعدي أن «العدو بدأ ينهار، وفقد الكثير من قدراته القتالية اليوم العدو يدفع (سيارات) مفخخة لكن ليس بالأعداد التي كان يدفعها في بداية المعركة».

وبسبب المعارك، تشهد الموصل، خصوصا الجزء الغربي منها أوضاعا إنسانية صعبة. وقالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، إن فرقها الإغاثية تعرضت إلى قصف صاروخي نفذه تنظيم «الدولة»، اثناء توزيع مواد اغاثية على النازحين في الجانب الغربي لمدينة الموصل. وأوضحت الوزارة في بيان لها إن «احدى فرق الوزارة تعرضت لقصف من قبل عصابات داعش الإرهابية بقذائف الهاون اثناء عملية توزيع اكثر من الفي سلة من المساعدات الغذائية بين اهالي المناطق المحررة في الجانب الغربي لمدينة الموصل، ولم يسفر عن اية إصابات».

وأضافت أن «الفرق الميدانية وزعت 1200 حصة اغاثية تمثلت بسلات غذائية جافة وسريعة للنازحين في مركزي التدقيق الأمني في حمام العليل وسيطرة العقرب فضلا عن النازحين من الجانب الغربي للموصل للقرى المحاذية لطريق بغداد ـ طقطق وقريتي الطويلة والعبيدي».

وأظهرت صور بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» آلاف النازحين في مخيم حمام العليل وهم ينتظرون دورهم في الحصول على المساعدات الغذائية التي توزعها فرق الاغاثة التابعة لوزارة الهجرة ومنظمات اغاثية محلية ودولية.

وتفيد التقارير المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بأن المدنيين يعيشون أوضاعا إنسانية قاسية نتيجة الحصار المفروض منذ أشهر، وشح الغذاء ومياه الشرب، فضلا عن شبه انعدام للخدمات الأساسية الأخرى من قبيل الكهرباء والصحة.

وقال وزير الهجرة والمهجرين جاسم الجاف، أول أمس الخميس إن عدد النازحين الفارين من الجانب الغربي للموصل ارتفع إلى أكثر من 70 ألف شخص منذ انطلاق العمليات العسكرية في شباط/فبراير الفائت.

وفي موازاة الاشتباكات في الموصل، شهدت بغداد ثلاثة تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت مناطق متفرقة، ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة9.

وقال النقيب نزهان الخضر، من شرطة العاصمة، إن «مدنيا قتل وأصيب 4 آخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سوقا شعبية بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، فيما قتل مدني آخر واصيب 3 بجروح بانفجار عبوة استهدفت سوقا شعبية في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد».

واوضح الخضر ان «اثنين من المدنيين اصيبا بجروح متفاوتة بإنفجار عبوة ناسفة استهدفت سوقا شعبيا ففي منطقة الشعب شمالي بغداد».

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية تعرضت العاصمة بغداد لهجمات عنيفة، أعلن تنظيم «الدولة» مسؤوليته عن معظمها، استهدفت مدنيين وقوات الأمن مما تسبب بمقتل العشرات.