﻿محاضرات أمنية لطالبات غزة تحذر من «الثرثرة غير الضرورية» عبر وسائل التواصل

غزة ـ «القدس العربي»: في أعقاب الكشف عن الكثير من المشاكل التي خلفتها أجهزة الاتصال الحديثة، كان معظم ضحاياها من الفتيات، وذلك مع الانتشار الواسع لاستخدامات تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، تدخل جهاز الشرطة في قطاع غزة، في نطاق التوعية، ونفذ محاضرة أمنية لطالبات الجامعات.

وذكرت وزارة الداخلية في تصريح لها أن شرطة أمن الجامعات في مدينة خان يونس جنوب القطاع، نظمت محاضرة أمنية لطالبات الجامعة بعنوان «إليك أنت». وركزت المحاضرة على شرح «الاستخدامات الآمنة للحاسوب والهواتف الذكية»، من خلال التعاون مع وحدة الأنشطة اللامنهجية في الجامعة الإسلامية.

واستضافت المحاضرة، مدير شرطة المدينة المقدم نضال كلاب، الذي بدوره تحدث عن الجانب التقني للهواتف المحمولة ، وكيفية استعمالها ومخاطر «الإسقاط الأمني»، عن طريق الكاميرا والبلوتوث والرسائل العشوائية، وحذر مما اسماها «الثرثرة غير الضرورية» عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الهواتف. وتطرق إلى أمن الحاسوب والبريد الإلكتروني وكيفية حماية الحاسوب من الاختراق والقرصنة الالكترونية، أو ما يعرف باسم «الهاكرز» ومعرفة طرق العلاج والحلول السليمة لتجنب الوقوع في دائرة العمالة. وتخلل المحاضرة التوعوية لطالبات الجامعات، عرض فيلم توضيح، عن أمن الحاسوب والهاتف المحمول.

وخلال الفترة الماضية أعلنت الشرطة في قطاع غزة، وكذلك في مناطق الضفة الغربية، عن ضبط أشخاص قاموا بابتزاز مواطنين بينهم فتيات، بنشر صور خاصة لهم، قاموا بسرقتها من هواتفهم المحمولة، أو من أجهزة الكمبيوتر الخاصة، بعد اختراقها عبر برامج «الهكرز».

كذلك استغلت أجهزة الأمن الإسرائيلية مواقع التواصل الاجتماعي، وعمليات اختراق أجهزة الاتصال والتنصت عليها، في عمليات إسقاط وتجنيد عملاء جدد لها. وحذرت تقارير أمنية كثيرة من أساليب المخابرات الإسرائيلية الجديدة، التي تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج ضحاياها.

ومؤخرا سردت تقارير أمنية، قصصا لشبان وقعوا في وحل التخابر مع إسرائيل، وذلك من خلال فتيات جرى التعرف عليهن إلكترونيا، قبل أن يتم ابتزازهم عبر صور فاضحة، أو معلومات قدموها، لتجنيدهم لصالح المخابرات.

وكشفت أجهزة أمن المقاومة مؤخرا، أن الوحدات الإلكترونية الإسرائيلية كثفت في الفترة الأخيرة عمليات التنصت على الهواتف المحمولة للمواطنين في غزة. وتهدف هذه الاختراقات للتنصت والسيطرة على أرقام المواطنين، لمراقبتهم ورصد الأحاديث الخاصة التي تجري بينهم، بهدف الحصول على معلومات حول «مشاريع الإعداد» التي تقوم بها المقاومة، ومعلومات حول مصير الجنود المفقودين في غزة منذ الحرب الأخيرة العام الماضي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أنشأ «وحدة سايبر مركزية «تتخصص في مجال المراقبة والاختراق، لتكون مصدرا في الحصول على المعلومات.

في المقابل كشفت إسرائيل مؤخرا عن قيام وحدة مختصة من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، باختراق هواتف مئات من الجنود، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، والحصول منها على معلومات قيمة.