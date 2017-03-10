﻿الداخلية وإدارتا ناديي الأهلي والزمالك يخططون لمنع حضور الألتراس مباريات افريقيا

القاهرة ـ «القدس العربي»: في وقت رفضت وزارة الداخلية المصرية السماح بحضور أكثر من 5000 مشجع في مباريات الأهلي والزمالك، في تصفيات بطولات أفريقيا، التي تشترط إقامة المباريات بحضور الجماهير، اتخذت إدارتا الناديين إجراءات مشددة لمنع روابط الألتراس من حضور المباريات.

وكلف مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود طاهر، شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي، باتخاذ إجراءات صارمة أثناء عملية بيع تذاكر مباراة الفريق المقبلة أمام بيدفيست الجنوب إفريقي، التي ستقام اليوم السبت في جولة الذهاب لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لمنع أي فرد من حضور المباراة حال عدم تسجيله كل بياناته على الموقع الإلكتروني للنادي، للتعرف على كل بيانات المشجعين، وضمان عدم دخول أحد من رابطة ألتراس الأهلي، بعد الأزمات التي شهدتها المرحلة الأخيرة، سواء بينهم وبين مجلس الإدارة الأحمر، أو حتى مع قوات الأمن، على خلفية تاريخ العلاقة غير الجيد بين الطرفين، وقيام الرابطة بالهجوم على الأمن بشكل متكرر، سواء عن طريق الهتافات التي لا تتوقف في المباريات، أو حتى عبر الدخلات التي تشتهر بها الروابط.

وفي نادي الزمالك، أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي في مؤتمر صحافي، أن الدعوات الخاصة بمباراة رينجرز النيجيري المقرر لها غدا الأحد، ستكون لأعضاء النادي والعاملين بالنشاط الرياضي.

وشدد على أن ألتراس «وايت نايتس» لن يحضر أي مباراة للزمالك في الفترة المقبلة، محذراً إياهم من الاقتراب من النادي غدا.

ووافقت لجنتا الشباب والرياضة، والشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، على مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة، الذي أرسل لهيئة مكتب المجلس لإدراجه ضمن الموضوعات في جدول الجلسة العامة قريباً، وفقا لتصريحات سابقة لعلي عبد العال، رئيس البرلمان.

وأكد الأخير خروج القانون للنور خلال دورة الانعقاد الحالي. وجاء في مشروع القانون 13 مادة خاصة بالعقوبات المتعلقة بشغب الملاعب.

وجاء في المادة «87» مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

وشملت المادة «88» أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية في أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين به.

ونصت المادة «89» يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.

وحسب المادة «90»، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية ولو في غير ممارسة نشاط رياضي حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أي أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

وطبقاً للمادة «91» يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أيا من الأشياء المنصوص عليها فى البند 2 من المادة السابقة داخل الأماكن المذكور فيها، وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص وإذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة أو أفضت للموت يعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات».

واعتبرت روابط الألتراس في بيان أن القانون يستهدفهم بشكل رئيسي، خاصة بعد أن بات بعض أعضاء الروابط مطاردين من قبل الأجهزة الأمنية. وتشهد العلاقات بين روابط الألتراس والأجهزة الأمنية، توتراً، حيث تتهمهم الأجهزة الأمنية باعتبارهم مثلوا الحالة النشطة المنظمة في الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير كأحداث شارع محمد محمود، ومجلس الوزراء، فيما تتهمهم الروابط بالانتقام منهم بسبب دورهم في الثورة، وتدبير حوادث مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي، ومجزرة الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 20 من مشجعي نادي الزمالك.