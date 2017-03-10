ضابط سابق في الشرطة المغربية يطلب إسقاط جنسيته بسبب انتهاكات يتعرض لها

الرباط – «القدس العربي»: تقدم ضابط سابق في الشرطة المغربية الى المحكمة بطلب اسقاط جنسيته المغربية لما تعرض له من انتهاكات حقوق الانسان والاحتقار.

وقال هشام جلالي، ضابط شرطة معزول، في طلب تقدم به لدى المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة/ وسط البلاد، من أجل المطالبة بإسقاط جنسيته المغربية، ان طلبه هذا جاء «نتيجة تعرّضه، منذ سنوات، لأبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان والحكرة».

وقال جلالي ضمن الطلب الذي نشره موقع هسبرس «تعرّضت للظلم والتجريد من حقوقي، رغم عدم وجود حكم بذلك، مع الزجّ بي في السجن ظلماً، بمحضر مزوّر» وانه «بالرغم من تقدّمي بمجموعة من الشكايات، ونشر فيديوهات عدة، لم تتحرك أي جهة لإنصافي، بل ازداد نوع الظلم والانتهاك الممارس ضدي وصل إلى حد التهديد بالقتل، والمنع من الاندماج والاستفادة من حقوقي كمواطن مغربي» والتمس «سحب الجنسية المغربية التي لا أتمتع بها إلا ببطاقة وطنية».

وقال جلالي إنه توصل إلى وجود «تواطؤ كبير بين كل المسؤولين، وأن الأشخاص الذين من المفروض فيهم حمايتي وحماية عائلتي، وصون حقوقي كمواطن مغربي، هم أول من ينتهكونها» وأنه لن يكتفي بوضع طلب إسقاط الجنسية المغربية عنه لدى المحكمة الابتدائية، بل سيعمل مستقبلاً على «اتخاذ خطوات أخرى، تتمثل أساساً في ربط الاتصال بإحدى القنصليات الأجنبية، من أجل طلب الحماية واللجوء».