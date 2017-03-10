﻿مشجع لسان جرمان يقتل صديقه في الغابون لسخريته من مباراة برشلونة!

ليبرفيل – أ ف ب: قتل مشجع لباريس سان جرمان في الغابون صديقه بعدما ضاق ذرعا من سخريته لخسارة ناديه امام برشلونة 1-6 الأربعاء وإقصائه من دوري أبطال أوروبا. وأكد مصدر قضائي، أن شابا يبلغ الثامنة عشرة طعن صديقه في رقبته، بعد مشاهدة المباراة في حي شعبي في العاصمة ليبرفيل. ولم يتحمل الشاب الذي كان في حالة سكر، سخرية صديقه وإغاظته حول الخسارة المذلة التي تعرض لها سان جرمان، وخروجه من ثمن النهائي رغم فوزه ذهابا 4-صفر. وأكد المصدر القضائي أن السخرية كانت السبب الرئيس للجريمة. وتوفي الضحية على الفور، وتم القبض على القاتل وأقر بفعلته، الا انه قال أنه لم يكن ينوي قتل صديقه.

مباراة بين قدامي ريال مدريد وروما لصالح إفريقيا

مدريد – الأناضول: أعلن ريال مدريد، اعتزامه تنظيم مباراة خيرية يوم 11 يونيو/ حزيران المقبل على ملعب «سانتياغو بيرنابيو» بالعاصمة مدريد بين قدامي الملكي وروما الإيطالي. وقال فلورنتينو بيريز رئيس الريال: «إيرادات تلك المباراة الخيرية ستخصص على المشاريع الاجتماعية التي تنفذها مؤسسة الريال في القارة الإفريقية». وأضاف: «المباراة ستشهد مشاركة بعض لاعبي الفريق الأول الحاليين أمثال ألفارو موراتا ودانييل كارباخال بالإضافة إلى بعض القدامي لم يتم تحديد أسمائهم». وأوضح: «لا بد أن نوجه الشكر والتقدير لمسؤولي روما على قبولهم الدعوة لخوض المباراة الودية». وتوجد مؤسسة الريال في 29 دولة إفريقيا، حيث يقيم مدارس اجتماعية ورياضية وغيرها من المشاريع.

بواتينغ يعود إلى البايرن بعد تعافيه من الإصابة

ميونيخ – د ب أ: كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن ميونيخ أن المدافع جيروم بواتينغ بصدد العودة إلى الفريق اليوم، ضمن قائمة البدلاء في المباراة أمام آينتراخت فرانكفورت. وأوضح أنشيلوتي أن بواتينغ، العائد من إصابة في الصدر أبعدته عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشهر، سيحصل على فرصة اللعب «لدقائق قليلة» في المباراة. ولم يشارك بواتينغ في أي مباراة منذ خضوعه لجراحة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إثر تعرضه لإصابة في عضلات الصدر. وسيفتقد البايرن جهود مدافعه الأسباني خوان بيرنات الذي يعاني من إصابة عضلية طفيفة.

رئيس اليويفا: البرازيلي رونالدو لاعبي المفضل!

زيوريخ – الأناضول: كشف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، السلوفيني ألكسندر سيفيرين، النقاب عن أن الأسطورة البرازيلية رونالدو هو لاعبه الكروي المفضل. وقال: «لاعبي المفضل في تاريخ اللعبة هو البرازيلي رونالدو فهو ظاهرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويملك مهارات وإمكانات فنية وبدنية عالية». وأضاف: «تسديدة الهولندي فان باستن المذهلة على الطائر في مباراة منتخب بلاده أمام الاتحاد السوفيتي في نهائي أوروبا عام 1988، وهدف زين الدين زيدان المذهل عندما كان لاعبا في ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال عام 2002 أمام باير ليفركوزن هما أفضل هدفين على مدار التاريخ».

غرامة مالية وإنذار لبورنموث الإنكليزي بسبب المنشطات!

لندن – د ب أ: أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، فرض غرامة مالية بقيمة 35 ألف جنيه إسترليني على نادي بورنموث بسبب خرق قواعد مكافحة المنشطات. وذكر أن التهمة التي وجهت إلى النادي تتعلق بانعدام الدقة في معلومات أماكن وجود اللاعبين. وأشار الاتحاد إلى أنه وجه إنذارا للنادي، على ألا يتكرر الأمر مستقبلا. وتجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي عوقب بغرامة مماثلة لارتكابه المخالفة نفسها في كانون الثاني/ يناير الماضي.

الغرافة القطري يوافق على رحيل مدربه إلى رينجرز الاسكتلندي

الدوحة – د ب أ: أعلن مجلس إدارة نادي الغرافة القطري موافقته على رحيل مدربه البرتغالي بيدرو كايشينيا بنهاية الموسم الجاري، والانتقال لتدريب رينجرز الاسكتلندي، الذي تقدم بعرض رسمي لكايشينيا، ورغم رفض الغرافة في البداية، طلب المدرب الرحيل لينهي علاقته بالغرافة بعد موسم ونصف الموسم. وكان كايشينيا تولى تدريب الغرافة في كانون الثاني/ يناير 2016، خلفا للبرازيلي شاموسكا، الذي رحل إثر تراجع نتائج الفريق حينذاك.

العربي القطري يدرس عرض غوانتشو الصيني لضم بوعلام

الدوحة – د ب أ: بدأ مجلس إدارة العربي القطري، دراسة العرض الرسمي المقدم من غوانتشو الصيني، للتعاقد مع نجم الفريق بوعلام خوخي، مقابل سبعة ملايين يورو. ويواجه العربي أزمة مالية خانقة منذ فترة، تسببت في تأخر دفع مستحقات لاعبي الفريق، ما أدى إلى تقديم بعض اللاعبين شكاوى رسمية لاتحاد الكرة للحصول على مستحقاتهم. ومن المفترض أن يستمر العقد الحالي لبوعلام مع العربي حتى نهاية موسم 2018/2019، ورفض العربي عدة عروض أبرزها من لخويا والجيش، إلا أن العرض المغري من النادي الصيني، والذي يضمن الخروج من دوامة المستحقات المتأخرة والديون، قد يدفع للموافقة على رحيل بوعلام.