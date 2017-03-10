﻿عالم التنس: ديوكوفيتش سعيد باستعادة توازنه بعد أشهر من التراجع!

إنديان ويلز (كاليفورنيا) – د ب أ: قال نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقا إنه تخلص من حالة التخبط التي أسفرت عن تراجعه لأشهر في النتائج والأداء، خلال تأهبه لبدء مشواره في بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة التي انطلقت في كاليفورنيا.

وأكد ديوكوفيتش المتوج بلقب إنديان ويلز في المواسم الثلاثة الماضية، حماسه واستعداده للانطلاق من جديد نحو سلسلة انتصارات متتالية. وقال ديوكوفيتش المصنف الثاني لبطولة إنديان ويلز: «الفوز بلقب فرنسا المفتوحة (في حزيران/ يونيو الماضي) للمرة الأولى، كان بمثابة تتويج لعامين من النتائج الجيدة التي حققتها. لكن ذلك استنفد الكثير من الحماس والطاقة لدي، واحتجت بعض الوقت لاستعادتهما.» وأضاف: «كان علي تحفيز نفسي من جديد من أجل العودة إلى طريق الانتصارات. والآن باتت الأمور أفضل بكثير. وبعد بطولة أمريكا المفتوحة، لم أظهر بمستواي الحقيقي على الملاعب طوال شهرين. لكنني الآن في وضع أفضل وأتقدم على الطريق الصحيح.» وقال ديوكوفيتش إنه سيصبح «لاعبا مختلفا» خلال 2017 .