﻿وستبروك يواصل التألق ويقود ثاندر إلى الفوز على سان انطونيو

واشنطن – رويترز: حقق راسل وستبروك ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 31 هذا الموسم، ليقود اوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 102-92 على سان انطونيو سبيرز في للمحترفين.

وأحرز وستبروك 23 نقطة بالإضافة إلى 13 تمريرة حاسمة واستحواذه على 13 كرة مرتدة ليحقق فريقه الفوز 36 مقابل 29 هزيمة ويتقدم إلى المركز السادس في القسم الغربي. وأصبح وستبروك في المركز الثاني مع ويلت تشامبرلين في إحراز ثلاثيات الأرقام المزدوجة في موسم واحد بفارق عشر ثلاثيات عن الرقم القياسي للبطولة والذي سجله اوسكار روبرتسون في موسم 1961-1962. ولو أراد لاعب ثاندر الانفراد بالرقم القياسي فيجب عليه تحقيق ثلاثة أرقام مزدوجة 11 مرة في أخر 17 مباراة لفريقه هذا الموسم. وأحرز فيكتور اولاديبو 20 نقطة لثاندر كما أضاف البديل اينيس كانتر 14 نقطة بالإضافة إلى استحواذه على عشر كرات مرتدة. واكتفى كوهي ليونارد بتسجيل 19 نقطة لسان انطونيو وأضاف الاسباني باو جاسول 18 نقطة. ويحتل سان انطونيو المركز الثاني في القسم الغربي خلف غولدن ستيت واريورز وضمنا التأهل إلى الأدوار الإقصائية. وفاز لوس انجليس كليبرز خارج ملعبه على ممفيس غريزلز 114-89 وفاز ديترويت بيستونز على ضيفه كليفلاند كافاليرز حامل اللقب 106-101.