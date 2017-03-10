﻿تأجيل مباراة كوريا الشمالية وماليزيا

كوالالمبور – د ب أ: قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل المباراة المقررة بين كوريا الشمالية وماليزيا ضمن تصفيات كأس آسيا 2019.

وجاء قرار اللجنة بسبب تصاعد التوتر الدبلوماسي بين حكومتي ماليزيا وكوريا الشمالية إثر مقتل الأخ غير الشقيق للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمطار كوالالمبور قبل نحو عشرة أيام. وكان من المقرر أن تقام المباراة في العاصمة الكورية الشمالية بيونغيانغ يوم 28 أذار/ مارس الجاري، لكن لجنة المسابقات اتخذت قرار التأجيل إلى موعد يحدد في وقت لاحق. ويتنافس منتخبا كوريا الشمالية وماليزيا في المجموعة الثانية مع لبنان وهونغ كونغ، ومن المقرر أن تقام الجولة الأولى أيام 26 و27 و28 الجاري.