﻿مونديال 2018: رئيس اللجنة المنظمة في روسيا غير مؤهل لدخول مجلس الفيفا!

برلين – د ب أ: لم يعد فيتالي موتكو رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2018 بروسيا، مؤهلا للانضمام من جديد إلى مجلس الاتحاد الدولي للعبة (مجلس الفيفا).

وقضت لجنة المراجعة والتدقيق بالفيفا أن منصب موتكو كنائب لرئيس الوزراء الروسي، يجعله غير مؤهل للانضمام من جديد إلى مجلس الفيفا، صانع القرار بالاتحاد الدولي للعبة. وكشف موتكو الذي يرأس الاتحاد الروسي لكرة القدم أيضا إلى جانب رئاسته للجنة المنظمة للمونديال، أنه لن يكون مؤهلا لدخول المجلس طبقا لقوانين الفيفا ولن يتقدم باستئناف. ويأتي استبعاد موتكو طبقا للوائح الفيفا التي تعمل على ضمان عدم وجود أي تدخل حكومي في شؤون كرة القدم، ولم يكن للقرار أي علاقة بتحقيقات لجنة القيم بالفيفا في قضية المنشطات بروسيا، والتي شهدت ذكر اسم موتكو في تقرير الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) بشأنها. وقال موتكو إن استبعاده من مجلس الفيفا لن يكون له أي تأثير على الاستعدادات لمونديال 2018، التي تتأهب حاليا لاحتضان كأس القارات 2017 في الفترة بين 17 حزيران/ يونيو والثاني من تموز/ يوليو. وقال موتكو: «قرار اللجنة (المراجعة والتدقيق) لن يكون له أي تأثير على موقفنا واستعداداتنا لاحتضان كأس العالم.» وحصل موتكو منذ 2009 على عضوية اللجنة التنفيذية للفيفا، والتي حل مكانها مجلس الفيفا اعتبارا من العام الماضي. وقال موتكو: «كنت أرغب في إعادة انتخابي، لكن تغييرات طرأت على معايير الفيفا من خلال لجنة الامتثال.» وأضاف: «هناك معايير جديدة وحيادية سياسية. إنهم يريدون أن تكون المنظمة محايدة سياسيا، بعدم انتخاب ممثلين للسلطات في مختلف الدول، في أي من أجهزتها. وهذا حقهم.» وكان موتكو واحدا من بين خمسة مرشحين في الانتخابات المقررة خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي للعبة (كونغرس اليويفا) في الخامس من نيسان/ أبريل المقبل في هلسنكي، لحسم أربعة مقاعد لليويفا في مجلس الفيفا.