﻿الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد يتعادل في ملعب روستوف… وليون الفرنسي يهزم روما الايطالي

زيوريخ – رويترز: تعادل مانشستر يونايتد 1-1 مع مضيفه روستوف الروسي في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي وسط انتقادات لأرضية الملعب، بينما تغلب ليون الفرنسي 4-2 على روما الايطالي. وانتصر جنك 5-2 على مضيفه جنت في مواجهة بلجيكية، وتعادل شالكه ضد غريمه المحلي بروسيا مونشنغلادباخ 1-1 في مواجهة بين فائزين سابقين بكأس الاتحاد.

ومنح هنريخ مختاريان التقدم ليونايتد في الدقيقة 35 بتسديدة من مدى قريب بعد متابعة لتمريرة عرضية متقنة من زلاتان إبراهيموفيتش. لكن روستوف، الذي تغلب على بايرن ميونيخ على الملعب ذاته في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في طريقه لاحتلال المركز الثالث في مجموعته بدوري الأبطال، تعادل بعد ثماني دقائق من الشوط الثاني. وأحرز الكسندر بوخاروف التعادل بشكل رائع عندما أحسن استقبال تمريرة طويلة من تيمافي كلاتشو على صدره داخل منطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة مباشرة في شباك سيرجيو روميرو حارس يونايتد. وعانى الفريقان من أرضية الملعب التي انتقدها جوزيه مورينيو مدرب يونايتد بشدة وأثرت على أداء اللاعبين خلال المباراة. وقال مورينيو: «كان من المستحيل أن نلعب بشكل أفضل. من المستحيل التمرير على أرض هذا الملعب. اتذكر وأنا صغير بعض المباريات مثل هذه في البرتغال في ملاعب بطولات الهواة. مشاهدة فريقي يتعامل مع الوضع ويكافح على كرة يمنحني شعورا جيدا.»

ومنح محمد صلاح وفيدريكو فاتسيو التقدم لروما 2-1 في الشوط الأول، لكن ليون صاحب الأرض تعافى بشكل رائع بعد استئناف اللعب. وأدرك ليون، الذي تقدم في الدقيقة الثامنة عبر مختار دياكبي، التعادل بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني بهدف من كورنتين توليسو بعد تمريرة رائعة من الكسندر لاكازيت. ووضع نبيل فقير ليون في المقدمة في الدقيقة 74 بعد مشاركته بثلاث دقائق عندما مر من ثلاثة مدافعين في منطقة الجزاء وسدد بقدمه اليسرى في مرمى الحارس البرازيلي اليسون. وأكمل لاكازيت العودة الرائعة في الوقت المحتسب بدل الضائع. وتقدم يوناس هوفمان لمونشنغلادباخ في الدقيقة 15 بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة من لارس شتيندل قبل أن يدرك جيدو بورغشتالر التعادل لشالكه صاحب الأرض بعد ذلك بعشر دقائق. وهز مبوانا ساماتا الشباك مرتين ليقود جنك للفوز على جنت. وأهدر جيريمي بيربت ركلة جزاء لصاحب الأرض عندما كان متأخرا 4-2 قبل أن يطرد زميله اندرسون ايسيتي قرب النهاية. وتقدم اولمبياكوس عبر الارجنتيني استيبان كامبياسو في الشوط الأول، لكن فينسن أبو بكر سجل هدفا لبشكتاش التركي ليتعادل 1-1 في اثينا. وهز كلاوديو بوفو الشباك في الدقيقة 90 ليمنح سيلتا فيغو الفوز 2-1 على ضيفه كراسنودار الروسي. وسجل أندرياس كورنيليوس هدفا من ضربة رأس بعد مرور ساعة ليحسم فوز كوبنهاغن الدنماركي 2-1 على ضيفه اياكس الهولندي بطل أوروبا السابق. وفاز اندرلخت البلجيكي 1-صفر على أرض أبويل نيقوسيا القبرصي بفضل هدف للروماني نيكولاي ستانشيو في الشوط الأول.